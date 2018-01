Clips-App: Optimierungen für das iPhone X und mehr Inhalte

Höhere Stabilität auf dem iPhone X und weitere Verbesserungen

Apple hat ein Update für die hauseigene Clips-App (Store: ), die sich auf das einfache und schnelle Erstellen kurzer Videos spezialisiert, veröffentlicht. Außer allgemeinen Fehlerbehebungen enthält die Aktualisierung auch Optimierungen für das Zusammenspiel mit dem iPhone X. Zudem behob Apple ein Problem bei der Wiedergabe eines bestimmten Plakats. Auch das chinesische Neujahr wurde nicht vergessen.Wer über das iPhone X Selfieszenen via Clips aufnimmt oder durchsucht, konnte vor dem jetzigen Update hin und wieder ein instabiles Verhalten der Anwendung beobachten. Die neue Version geht den Fehler an und verspricht mehr Stabilität in Verbindung mit Apples OLED-iPhone.Ein weiterer Bugfix kümmert sich um die korrekte Darstellung des Plakats „Streng geheim“. Dieses wurde zuvor während der Wiedergabe unter Umständen nicht richtig animiert. Die Aktualisierung soll den Fehler beheben.Zusätzlich zu den Problemlösungen bietet Clips 2.0.2 auch neue Inhalte. Anlässlich des chinesischen Neujahrs enthält die Anwendung jetzt speziell für das asiatische Fest entworfene Etiketten und Plakate.Clips für iPhone, iPad und iPod touch setzt mindestens iOS 11.1 voraus. Die Apple-App ist kostenlos erhältlich (Store: ).