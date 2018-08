CarPlay vs. Android Auto: Studie ermittelt Zufriedenheit mit den Systemen

Fast 15.000 Autofahrer nutzten die Möglichkeit, sich an einer großen Umfrage zur Zufriedenheit mit der Smartphone-Integration im Auto zu befassen. Konkret ging es dabei um externe Dienste und weniger um Funktionen, die sich ohnehin schon im Fahrzeug befinden. Generell lasse sich feststellen, dass Käufer eines Neuwagens inzwischen erwarten, iPhones oder Android-Smartphones direkt verbinden zu können. Noch immer verlässt sich die überwiegende Mehrheit auf das, was der Autohersteller direkt bietet.Dennoch setzt sich vermehrt die Ansicht durch, dass die Weiterentwicklung von Smartphone-Systemen wesentlich rascher vonstatten geht, als es mit den eher trägen Release-Zyklen im Automobilmarkt möglich wäre. Außerdem bietet "Smartphone Mirroring" den Vorteil, nicht teure Zusatzpakete im Auto kaufen zu müssen, wenn Smartphone-Anbindung ohnehin unterstützt wird. Damit wird wiederum ein äußerst lukratives Zusatzgeschäft der Autohersteller zunichte gemacht, denn Premium-Funktionen für Bordelektronik kostet oft mehrere tausend Euro zusätzlich.Der Trend hin zu Smartphone-Anbindung und weg von Hersteller-eigenen Lösungen sei wahrscheinlich unumkehrbar, weswegen sich die Autobranche wohl vermehrt um andere Felder kümmern werde, so die Studie. Bereiche wie Assistenzsysteme oder Sicherheitsfunktionen können nicht via Smartphone bereitgestellt werden, bieten also mehr Potenzial zur Differenzierung.Auf einer Skala mit 1000 Punkten, errechnet nach zahlreichen Kriterien, zeigen sich die Nutzer von CarPlay etwas zufriedener. Während Android Auto auf eine Wertung von 748 Zähler kommt, erreicht CarPlay 777 Punkte. Für Apples System dürfte es mit der Veröffentlichung von iOS 12 noch besser aussehen, denn ein auch in der Studie häufig genannter Kritikpunkt wird dann beseitigt: Die Festlegung auf Apple Maps. Auch Google Maps lässt sich dann nämlich verwenden, Waze funktioniert ebenfalls bereits in der aktuellen Betaversion. Erhoben wurden die Daten von Nutzern, die innerhalb der letzten 90 Tage seit Befragung einen Neuwagen erworben haben. Der Befragungszeitraum ging von Februar bis Juli.