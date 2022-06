CarPlay: Apple integriert Bezahlfunktion an Tankstellen

CarPlay ermöglicht Nutzung von Kraftstoff-Apps

Vermutlich keine universelle Bezahlfunktion

CarPlay wird künftig weit mehr sein, als nur eine Erweiterung von Infotainmentsystemen um Navigation, Kommunikation und Medien mithilfe des iPhones. Apple will die Integration in Fahrzeuge in Zukunft erheblich vertiefen und den Funktionsumfang dadurch deutlich erweitern. Das kündigte das Unternehmen Anfang Juni auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference an (siehe ). Während viele der vorgestellten Neuerungen frühestens Ende kommenden Jahres Einzug halten werden, weil Apple dabei auf die Unterstützung durch die Autohersteller angewiesen ist, dürfte ein zusätzliches Feature bereits beim Erscheinen von iOS 16 an Bord sein.Apple will nämlich nicht nur das Auffinden und Anfahren von Tankstellen ermöglichen, sondern gleichzeitig auch das Bezahlen komfortabler und einfacher gestalten. iOS 16 ebnet hierfür einer zusätzlichen Anwendungs-Kategorie den Weg vom iPhone auf die Fahrzeug-Displays: Kraftstoff-Apps. Mit diesen können Fahrer oder Beifahrer die Tankrechnung begleichen, ohne Bargeld, Kreditkarte oder Girocard zücken zu müssen. Apple demonstrierte das neue Feature einem Bericht von Reuters zufolge im Rahmen eines WWDC-Workshops, ohne es öffentlich an die große Glocke zu hängen. Details zur Funktionsweise der Bezahlfunktion sind allerdings bislang nicht bekannt.Zu vermuten steht, dass es sich bei dem kommenden Feature nicht um eine universelle Bezahlfunktion wie etwa bei Apple Pay handelt. Darauf deutet die Äußerung eines US-amerikanischen Tankstellenbetreibers hin. Jack Barger von HF Sinclair zeigte sich gegenüber Reuters begeistert von der Idee, dass die Kunden künftig mithilfe von CarPlay zu einer Station seines Unternehmens navigieren und vom Fahrzeugdisplay aus bezahlen können. Diese Äußerung legt nahe, dass Kraftstoff-Apps vornehmlich von Mineralölfirmen und Tankstellen angeboten werden dürften, welche sich dadurch eine bessere Kundenbindung versprechen. Ob es entsprechende Apps auch außerhalb der USA geben wird, bleibt abzuwarten. Zumindest an deutschen Tankstellen, bei denen die Zahlung - anders als in den USA - in aller Regel nach dem Tankvorgang an einer Kasse erfolgt, dürfte der Nutzen einer CarPlay-Bezahlfunktion gering sein. Zudem müssten die Tankstellen vermutlich mit entsprechender zusätzlicher Technik ausgestattet werden, um das neue Feature unterstützen zu können.