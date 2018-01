Camera+ für iPhone und iPad: Einfaches Copy and Paste für Effekte und Filter

Foto-Änderungen schnell auf andere Bilder anwenden

Optimierungen der Benutzeroberfläche und des Workflows

Die neue Version 10.10.12 der beliebten Foto-App Camera+ (Store: ) kümmert sich vornehmlich darum, die App zuverlässiger im Zusammenspiel mit iOS 11 zu machen und bestimmte Darstellungen für das iPhone X zu optimieren. Außer den üblichen Fehlerbehebungen hat die Aktualisierung von Camera+ auch eine praktische neue Funktion zu bieten, die das schnelle Übertragen von Bildbearbeitungen einzelner Aufnahmen auf beliebig viele Fotos ermöglicht.Viele Nutzer von Bildbearbeitung-Tools kennen das Problem: Nachdem ein Bild mit diversen Effekten und Farboptimierungen versehen wurde, sollen exakt die gleichen Funktionen auch auf eine Reihe anderer Fotos angewendet werden. Jede einzelne Farbeinstellung sowie jeden Filter erneut selektieren müssen, wird dabei schnell mühsam.Camera+ erlaubt es Anwendern fortan, alle Änderungen an einer Aufnahme einfach per Copy and Paste auf andere Bilder zu übertragen. Ein langer Fingertipp auf den Edit-Button in der Lightbox genügt. Die App leitet alle Effekte weiter, die das jeweilige Foto unterstützt. Porträt-Features funktionieren nur mit Inhalten, die mit der Schärfentiefe-Option von iPhone 7 Plus, 8 Plus oder X aufgenommen wurden.Das Update von Camera+ enthält einige Verbesserungen für die Anzeige von Bedienelementen und die Teilen-Funktion. Auf dem iPhone X ist die Editier-Erweiterung besser an das Display des Topmodells angepasst. Zudem beseitigten die Entwickler zahlreiche Stabilitätsprobleme – darunter ein Fehler, der das Weiterleiten von Inhalten zu WhatsApp verhindern konnte.Nutzer des iPhone 6 können sich über eine optimierte Speichernutzung der App speziell für ihr Smartphone-Modell freuen, insbesondere wenn es um die Erstellung von TIFF- und Macro-Aufnahmen geht. Außerdem erscheinen Fehlermeldungen zuverlässiger in der Sprache, die der Anwender eingestellt hat. Zuvor erschienen entsprechende Dialoge hin und wieder automatisch auf Englisch.Camera+ 10.10.12 für iPhone, iPad und iPod touch benötigt mindestens iOS 10.0. Der Preis beträgt 3,49 Euro (Store: ).