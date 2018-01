CES: Apple CarPlay soll auch normales Radio im Auto abspielen lernen

AM/FM-Radio per App

Wohl nur für bestimmte Automodelle

Trotz dem Vormarsch des Internets auch in den Fahrerkabinen deutscher Autos, das liebste Kind des Fahrers zur Unterhaltung auf dem Weg bleibt das Autoradio mit Empfang lokaler Sender. Gracenote hat auf der CES in Las Vegas eine App vorgestellt, die das klassische Radio als App auf die Benutzeroberfläche von Apple CarPlay bringen soll.Der auf dem Messestand gezeigte Prototyp zeigt in fertiger Benutzeroberfläche die Bedienung von klassischem Radio in Amplitudenmodulation (AM) oder Frequenzmodulation (FM), kombiniert mit modernem Internetradio per Streaming. In der Tat stehen diese Technologien unterschiedslos nebeneinander, was den Wechsel zum favorisierten Sender des Fahrers umso einfacher macht. Für Nutzer in den USA sind reihenweise Lokalsender sogar durch eine Datenbank mit Genre- und Standortdaten indexiert.Eine solche App käme den Wünschen von Autofahrern mit CarPlay-Option stark entgegen. Denn die Beschränkung des Interface auf fahrergeeignete Internetdienste wie Karten, Freisprechtelefonie und Musikstreaming ließ bislang keinen Platz für lokale Radiosender. Will man etwa die Lokalnachrichten hören, muss CarPlay verlassen und die klassische Auto-Bedienung für das Autoradio aktiviert werden. Ein flüssiger und hürdenfreier Übergang zwischen allen für den Fahrer relevanten Bereichen des Infotainmentsystems käme Apples Idealvorstellungen von Nutzerführung sicher mehr entgegen als die aktuelle Situation.Die Gracenote-App könnte noch in diesem Jahr auf die CarPlay-Displays in unseren Kfz kommen. Es gibt allerdings einen Wermutstropfen: Gracenote hat nicht vor, die Lösung als normale App in den App Store zu bringen. Stattdessen strebt das Unternehmen Kooperationen mit einzelnen Automobilherstellern an. Diese müssten dann ihre eigenen CarPlay-Apps mit der Technologie ausrüsten, was für den Kunden bedeutet: Wahrscheinlich können nur Käufer bestimmter Autos in den Genuss von AM/FM-Radio für Apple CarPlay kommen.Weiterführende Links: