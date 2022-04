"Business Essentials": Apple startet All-In-One-Lösung für Unternehmen offiziell – vorerst nur in den USA

Apple: Business Essential spart Zeit und Aufwand

Gesamtlösung zur Geräteverwaltung

Apple hat schon im letzten Jahr eine neue Management-Lösung für Unternehmen angekündigt, über die sich firmeneigene Macs, iPhones und iPads zentral verwalten lassen. Es geht um Betriebe mit bis zu 500 Mitarbeitern. Mithilfe von Features wie iCloud-Integration (inklusive Online-Speicher) und 24-Stunden-Support sollen Firmen ihren "Fuhrpark" an Apple-Geräten so optimal organisieren können. Der Service startete zunächst als Beta-Angebot für ausgewählte Unternehmen. Seit Kurzem ist die Dienstleistung für alle kleinen Betriebe in den USA buchbar – inklusive einer kostenlosen zweimonatigen Testphase zum Ausprobieren.Apple hat den offiziellen Markstart von Business Essentials via Newsroom-Blogeintrag bekanntgegeben. Die mehrmonatige Beta-Phase des Services habe bereits gezeigt, wie viel Verwaltungszeit sich in Betrieben durch Business Essential einsparen lasse, so das Unternehmen aus Cupertino in der Mitteilung. Zudem ermögliche die benutzerfreundliche Bedienung (inklusive zusätzlichen effizienten Automatisierungen) einen besseren Fokus auf die eigentliche Arbeit des jeweiligen Betriebs, ohne dass die Geräteverwaltung zu viel Arbeitskraft erfordere.Apple zufolge unterstützt Business Essentials insbesondere Firmen in Wachstumsphasen, in denen in kurzer Zeit viele neue Geräte angeschafft werden. Mit "Apple Business Essential" bleibe der Überblick und die Zugriffskontrolle auf die Geräteflotte der Mitarbeiter stets bewahrt.Apple Business Essential ist als Gesamtlösung vorgesehen, die zahlreiche Aspekte der Geräteverwaltung abdeckt. Von der Erstkonfiguration über das Mitarbeiter-Onboarding bis hin zu Softwareaktualisierungen oder Geräte-Upgrades: Der Service soll das IT-Management kleiner Firmen mit Mac-Hardware besonders einfach gestalten. Administratoren konfigurieren Systemeinstellungen, kümmern sich um Softwareinstallationen und mehr bei allen verknüpften Geräten.Angestellte müssen sich mit ihrem Arbeits-Account (spezielle Apple ID) bei ihrem iPhone, iPad oder Mac einloggen. Danach haben sie Zugriff auf alles, was sie für ihre Arbeit brauchen, inklusive der gesonderten App von Apple Business Essentials – darüber können sie beispielsweise Anwendungen herunterladen, die sie für ihre Tätigkeit brauchen.Apple Business Essential ist aktuell nur in den USA verfügbar. Pro Mitarbeiter beginnen die Preise des Services bei 2,99 US-Dollar (pro Monat). Zu Beginn haben Unternehmen die Möglichkeit, die Verwaltungslösung zwei Monate lang kostenlos zu testen. Tarife mit AppleCare+ (erweiterte Garantie) beginnen bei 9,99 US-Dollar (pro Monat).