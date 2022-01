Bug bei iPhone 13 und aktiviertem Lautsprecher: Stimme verstummt bei Anrufen

Support: Hardware-Defekt liegt nicht vor

Workaround für manche Betroffene: Wechsel des Mikrofonmodus

Sorgt möglicherweise für Abhilfe: Wechsel des Mikrofonmodus im Kontrollzentrum

Nicht in allen Situationen erscheint es praktisch, das iPhone ans Ohr zu nehmen, um ein Telefonat durchzuführen. Manchmal sind Nutzer mit anderen Aufgaben beschäftigt und benötigen hierfür zwei freie Hände; bei längeren Gesprächen strengt es zudem an, das Gerät ständig halten zu müssen. Im Auto bietet sich dann eine Freisprecheinrichtung an, in anderen Situationen tun es oft Kopfhörer – oder der Anwender tippt schlicht auf „Lautsprecher“ und kann das iPhone unbekümmert zur Seite legen. Gerade diese Funktion bereitet aber einigen Besitzern eines Modells der aktuellen Baureihe Probleme.Einige Nutzer sind mit einem ärgerlichen Problem konfrontiert: Aktivieren sie während eines Anrufs den Lautsprecher ihres iPhone-13-Modells, so kann der Gesprächspartner die Stimme des iPhone-Nutzers nicht länger hören. Kurioserweise tritt das Phänomen nur auf, wenn tatsächlich besagter Freisprechmodus zur Anwendung kommt: Wird das Gerät an das Ohr gehalten oder per Kopfhörer verbunden, beeinträchtigt dies das Telefonat nicht. In manchen Foren, darunter auch bei Apple , häufen sich mittlerweile die Beschwerden in dieser Sache. Der Support sei den Betroffenen zufolge bislang wenig hilfreich: Hardware-Fehler schließe der Kundenservice jedoch zumeist aus.Besonderes Frustpotenzial bergen FaceTime-Anrufe für Betroffene: In diesen Fällen ist der Lautsprecher standardmäßig aktiviert. Manche Anwender berichten davon, dass ein Wechsel des Mikrofonmodus von „Breites Spektrum“ auf „Standard“ oder „Stimmisolation“ das Problem beseitigt habe. Hierbei handelt es sich um ein neues Feature von iOS 15, welches sich während eines Gesprächs im Kontrollzentrum konfigurieren lässt.Eventuell hängt der Bug mit der fehlenden Option für Geräuschunterdrückung in den Bedienungshilfen des iPhone 13 zusammen (siehe hier ). Da es sich vermutlich tatsächlich um ein softwareseitiges Problem handelt, könnte immerhin ein iOS-Update mit Besserung einhergehen. Apple äußerte sich bislang nicht zu dem Fehler.