Codename des neuen Apple TV in tvOS aufgetaucht

Neuerungen: 4K, HDR

Wohl zum Herbst-Event

Es gibt kaum noch Zweifel daran, dass Apple eine neue Generation des Apple TV vorbereitet. Im Laufe des Jahres hatten sich die Hinweise immer weiter verdichtet. Im Februar waren erste Berichte aufgekommen. Bloomberg meldete damals, Version 5 werde nur zwei Jahre nach der aktuellen Baureihe auf den Markt kommen. Die überarbeitete Variante befinde sich bereits in der Testphase. Ein Blick auf die gestern veröffentlichte Betaversion von tvOS zeigt, wie akkurat jene Bloomberg-Meldung war. Bloomberg sprach davon, die interne Bezeichnung des Apple TV 5 laute "J105" - und tatsächlich gibt es in tvOS 11 Beta 7 nun den neuen Hardware-Identifier "J105a". Dies kann als recht eindeutige Bestätigung angesehen werden, recht bald ein neues Apple TV zu sehen.Welche wesentlichen Verbesserungen das Apple TV 5 mitbringt, lässt sich anhand einiger Indizien gut abschätzen. Apple wird der aufkommenden Verbreitung von 4K-Bildauflösung gerecht werden und erstmals auch 4K ausgeben können. Bei der aktuellen Baureihe wäre dies angesichts von HDMI 1.4 nur mit großen Beeinträchtigungen möglich. In der iTunes-Einkaufshistorie hatte Apple ebenfalls schon Hinweise auf 4K-Material im Store gestreut. Zu ihrer Verwunderung stellten einige Nutzer nämlich fest, dass bereits der Filmtyp "Movie (4K, HDR)" vermerkt ist. Derlei Inhalte machen aber auch eine Anpassung des Apple TV erforderlich. Diese kann nicht softwareseitig erfolgen, denn HDR-Unterstützung für besonders lebendige Farbdarstellung unterstützt HDMI 1.4 gar nicht.Bislang hat Apple noch kein Herbst-Event angekündigt, dies dürfte aber recht bald der Fall sein. Wenn Apple die erste volle Septemberwoche wählt, dann werden die Einladungen aller Wahrscheinlichkeit nach schon in der kommenden Woche verschickt. Die wesentlichen Themen des Apple-Events werden iPhone-zentriert sein - neben iPhone 7s und iPhone 7s Plus soll auch das komplett neue iPhone 8 erscheinen. Die aktuellen Funde legen jedoch nahe, dass auch das Apple TV 5 als einer der Hauptakteure der Veranstaltung infrage kommt.