BlackBerry schaltet alte Geräte ab – und: Wie die Apple-Webseite vor der 2007er iPhone-Vorstellung aussah

Abschaltung am 4. Januar 2022

Die Apple-Webseite wenige Tage vor der iPhone-Ankündigung

Der 9. Januar 2007 ist für BlackBerry der Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte: An diesem Tag präsentierte Apple das iPhone erstmalig der Öffentlichkeit. Zwar kam die erste iPhone-Generation erst im Juni 2007 (USA) bzw. November 2007 (Europa) auf den Markt – dennoch krempelte das Gerät bereits nach der Ankündigung den kompletten Markt um: Apple verzichtete auf physische Tasten und setzte stattdessen komplett auf einen Touch-Screen zur Bedienung.Kaum ein Unternehmen wurde so von der iPhone-Präsentation getroffen wie BlackBerry: Bereits kurze Zeit nach Vorstellung des Apple iPhone nahmen die BlackBerry-Geräteverkäufe ab. Der Konzern versuchte erst recht spät, sich mit neuen Geräten und schließlich Smartphones auf Android-Basis gegen das iPhone am Markt zu behaupten – doch schlussendlich kamen diese Bemühungen viel zu spät.Nun kündigt der Konzern an, dass am 4. Januar endgültig das Ende der klassischen BlackBery-Ära kommt: An diesem Datum schaltet das Unternehmen alle Dienste für BlackBerry OS 7.1 oder früher sowie BlackBerry OS 10 ab. Davon betroffene Funktionen sind beispielsweise Telefonanrufe, Textnachrichten und sogar Anrufe bei Notfallnummern. Ebenso könnte die Einwahl bei WLAN-Netzwerken durch die Dienste-Abschaltung nicht mehr funktionieren – wahrscheinlich, weil ein Dienst dann nicht mehr verfügbar ist, um zu erkennen, ob eine aktive Internetverbindung besteht. Auch das BlackBerry-Tablet, genannt PlayBook, ist von der Abschaltung betroffen und dürfte nach dem 4. Januar nur noch sehr eingeschränkt funktionieren.Bereits im Jahr 2019 stellte BlackBerry den eigenen App Store wie auch den eigenen Nachrichtendiensten BBM ein.Wenige Tage vor Präsentation der ersten iPhone-Generation zierte die Apple-Webseite ein großer Werbebanner mit dem Slogan "Die ersten 30 Jahre waren nur der Anfang. Willkommen in 2007.":Viele hielten das einfach nur für eine Neujahrs-Werbebotschaft – doch in der Retroperspektive wollte Apple wohl hier schon einen Ausblick auf die Tragweite der am 9. Januar 2007 folgenden Vorstellung der ersten iPhone-Generation geben.