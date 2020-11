Black Friday – ein Blick auf zahlreiche Sonderangebote von Apple, Amazon und Co.

Apple

Amazon

MediaMarkt

Telekom

Synium Software

Weitere Anbieter

Mit dem Freitag nach Thanksgiving beginnt in den USA offiziell die Weihnachts-Shoppingzeit – eingeläutet mit den Rabattschlachten zum "Black Friday". Jener Einkaufstag ist allerdings schon seit vielen Jahren zu einer weltweiten Aktion geworden und längst nicht mehr nur auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Unzählige Händler und Anbieter schließen sich der Aktion an, selbst von Apple gibt es Sonderangebote. Wir fassen in dieser Meldung einige der interessanten Rabatte zusammen. Wenn Sie noch weitere Schnäppchen gefunden haben, können Sie diese natürlich gerne in den Kommentaren vermerken.Apple zählte zu den ersten Anbietern, die auch außerhalb der USA massiv mit Sonderangeboten zum Black Friday warben. Jener Tag galt daher in der Branche insofern für ungewöhnlich, als Rabatte bei Apple außerordentlich selten sind. In diesem Jahr gibt zwar keine direkten Preisnachlässe, dafür aber eine Gutscheinkarte beim Kauf bestimmter Produkte. Diese lässt sich im App Store sowie bei sonstigen Apple-Diensten einlösen.Für das iPhone sind es beispielsweise 50 Euro, bei der Apple Watch und den AirPods nur 25 Euro, dem iPad 100 Euro – und für den Kauf eines Macs 150 Euro. Allerdings: Nicht für die neuen M1-Macs oder den iMac 27", was das Angebot insgesamt daher unattraktiv macht. Den Kauf eines Intel-Macs kann man derzeit nur sehr bedingt empfehlen.Amazon veranstaltet das Einkaufsevent in altbekannter Manier, nämlich mit zeitlich befristeten Blitzangeboten sowie Rabatten, die den ganzen Tag über zur Verfügung stehen. Auf der Suche nach Apple-Produkten findet man unter anderem die reduzierte Apple Watch 5 , den Apple Pencil der ersten und zweiten Generation, das Magic Trackpad sowie das Smart Keyboard . Überraschungen gibt es nicht, mit Ausnahme der Apple Watch kannte man die Preisaktionen bereits vom Prime Day.Die Handelskette MediaMarkt setzt auf zwei Aktionen gleichzeitig. Einerseits gibt es die "Black Friday Week", andererseits das "Black Friday Weekend". Die Angebote reichen von diversen Fernsehern über Haushaltsgeräte bis hin zu Apple-Elektronik wie beispielsweise dem 2020er iPhone SE mit 64 GB für 399 Euro oder iPhone 11 für 599 Euro Den iMac 27" verkauft der Anbieter für 1461 Euro statt 2064 Euro – gemäß der Produktnummer handelt es sich um das 2019er und nicht das 2020er Modell.Beim deutschen Mobilfunk-Riesen gibt es bis zum kommenden Dienstag verschiedenartige Aktionsangebote. Neben günstigeren Smartphones (das iPhone SE ist mit von der Partie, die aktuellen Top-Modelle nicht), räumt die Telekom auch 50% Rabatt auf Apples iPhone-Schutzhüllen ein.In eigener Sache: Auch bei Synium Software, Betreiber von MacTechNews.de, gibt es momentan eine Rabatt-Aktion. Diese fällt allerdings nur zufällig auf die Zeit rund um den Black Friday – ins Leben gerufen wurden die 50% Discount auf alle Mac-Apps angesichts der neuen M1-Macs. Cyberport Gravis Saturn (Angebote sind MediaMarkt sehr ähnlich)