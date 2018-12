Black Friday bringt Apples App-Store Umsatzrekord

31 Prozent mehr als im letzten Jahr

Weltweit weniger Zuwachs

Apple vor Google



Apples App Store hat weltweit knapp 170 Millionen US-Dollar umgesetzt – an einem Tag. Quelle: Sensor Tower Intelligence

Spiele, Koch- und Sport-Apps

US-Verbraucher gaben am 23. November 2018 rund 52 Millionen Euro im Apple App Store aus. Das hat das Marktforschungsinstitut Sensor Tower errechnet . Damit ginge das Datum als der Tag mit dem höchsten Software-Umsatz in Apples Geschichte ein. Die restlichen Staaten hätten 117,3 Millionen Dollar Umsatz zusammengetragen, sodass dieser insgesamt rund 170 Millionen Euro betragen habe. Der Umsatz in dieser Höhe kam allerdings weniger durch Apple direkt zustande.Die Basis zu den Zahlen stellen "verlässliche Algorithmen" und Hunderte von Millionen Datenpunkten der eigenen Berechnungsmethode " Store Intelligence " dar. Sensor Tower vergleicht die ermittelten Zahlen mit denen, die das Institut 2017 errechnete. Demnach stieg der Umsatz des App Stores in Relation zum Black Friday im Jahr zuvor um 31,6 Prozent. Damals lag er in den USA auf einer Höhe von geschätzten 39,5 Millionen Dollar.Auch global bewegten sich die Umsätze hoch oben: Außerhalb der Vereinigten Staaten kamen 117,3 Millionen Dollar zusammen. Damit hat der App Store am Black Friday 2018 insgesamt 169,3 Millionen Dollar umgesetzt. Außerhalb der USA nahmen die Ausgaben der Kunden allerdings nur um 13,9 Prozent zu. Die Analysten machen die in erster Linie US-amerikanische Ausrichtung dieses "Feiertags" dafür verantwortlich. In Apples Heimatmarkt stieg sogar das Wachstum: Von 29,2 Prozent im Vergleich 2016 zu 2017, auf nun 31,6 Prozent.In Relation zu der Android-Plattform gaben die Amerikaner fast doppelt so viel Geld in Apples Softwareshop aus. Im Play Store ließen sie nur 23,9 Millionen Dollar. In der weiteren Analyse geht Sensor Tower davon aus, dass die zu großen Teilen vergünstigten iTunes-Geschenkkarten den Unterschied machen. Viele Spiele, Apps und vor allem In-App-Erweiterungen standen an diesem Tag zudem im Angebot. Einige Hersteller hatten für den Tag spezielle Pakete geschnürt. Daneben – das verkennt der Bericht – hat Apple an diesem Tag ausgesprochen viele Geschenkkarten verschenkt, wenn Kunden bei Hardware aus dem Online-Shop zugegriffen haben. Durchaus denkbar, dass einige über die geschenkten Karten Content und Programme gekauft haben.Treiber der Umsatzentwicklung waren Spiele: 68 Prozent entfielen auf diese Rubrik. Alleine in den USA gaben die Verbraucher fast 35,4 Millionen US-Dollar dafür aus – 63 Prozent mehr als am Freitag zuvor. Deutlich wuchsen auch die Umsätze in den Kategorien "Essen und Trinken" (um 34 Prozent) sowie "Sport" (um 49 Prozent). Der Cyber Monday zog im übrigen potenzielle Käufer schwerer an die virtuelle Ladentheke: So sei der Umsatz zum Montag zuvor nur um 20 Prozent gestiegen, während beim Black Friday der entsprechende Wert bei 42,7 Prozent liege.