Bill Gates bevorzugt Android-Smartphones gegenüber iPhones – unter anderem wegen Microsoft-Apps

Vorinstallierte Microsoft-Apps sprechen für Android

Gates’ herausforderndes Verhältnis zu Steve Jobs

Die Rivalität zwischen Apple und Microsoft zählte viele Jahre zu den großen Themen der Tech-Industrie. Microsoft-Mitgründer Bill Gates hat in einem kürzlichen Interview für neuen Diskussionsstoff gesorgt – diesmal geht es aber nicht um Mac vs. Windows, sondern um Android vs. iPhone. Der frühere Microsoft-Gründer gewährte Einblicke in seine Smartphone-Präferenzen. Er bevorzuge Android-Geräte gegenüber iPhones, so Gates.Bill Gates nahm vor kurzem bei einem Meeting der iOS-App Clubhouse teil und beantwortete dort Fragen des Journalisten Andrew Ross Sorkin. Da Clubhouse exklusiv für iPhones verfügbar ist, kam während des Interviews die Frage nach Gates’ Smartphone-Vorlieben auf: „Ich benutze ein Android-Smartphone“, so der frühere Microsoft-Chef. Da er in der Tech-Welt auf dem Laufenden bleiben wolle, spiele er zwar auch immer mal wieder mit iPhones herum - sein täglicher Smartphone-Begleiter sei aber ein Android-Gerät.Sorkin fragte Gates darauf, ob die Entscheidung zwischen Android und iPhones mittlerweile religiöse Züge trage – ähnlich wie bei der Konkurrenzsituation zwischen Macs und Windows-PCs. Gates erwiderte, eher aus pragmatischen Gründen auf Android-Geräte zu setzen: „Manche Android-Anbieter installieren Microsoft-Software ab Werk, was mir die Nutzung vereinfacht.“ Direkt mit den gewünschten Apps loslegen zu können (anstatt sie erst installieren zu müssen) sei komfortabel. Zudem biete Android eine größere Flexibilität, wenn es um das Zusammenspiel zwischen Apps und Betriebssystem gehe. Alles handle es sich bei Android um das bessere Gesamtpaket. Viele seiner Freunde nutzen hingegen iPhones, was natürlich auch ok sei, so Gates.Während des Interviews fragte Sorkin Gates auch nach Apples verstorbenem Mitgründer Steve Jobs. Der von gegenseitigem Respekt geprägte Umgang zwischen den Beiden war Gates zufolge nicht immer einfach. Der frühere Apple-CEO sei laut Gates „einzigartig“ gewesen. Zuvor hatte der frühere Microsoft-CEO seinen langjährigen Apple-Rivalen sogar schon als Genie bezeichnet: „Er war ein Magier darin, Menschen in seinen Bann zu ziehen.“ Jobs’ Motivationstalent habe bei Gates regelrechte Neidgefühle erzeugt.