Bill Gates: „Apple ist ein verblüffendes Unternehmen“

Die inzwischen schon legendäre Rivalität zwischen Apple und Microsoft ist längst nicht mehr so hitzig wie in den 1980er sowie 1990er Jahren, als sich beide Unternehmen im Personal-Computer-Markt und vor Gericht bekriegten. Heute ist das Verhältnis dank sich verschiebender Geschäftsprioritäten und neuer Wettbewerber – wie Android-Geräte im Smartphone-Sektor – deutlich entspannter und respektvoller.Entsprechend anerkennend äußerte sich Microsoft-Mitgründer Bill Gates kürzlich in einem Interview über den Dauerrivalen: „Apple ist ein verblüffendes Unternehmen.“„Die großen Tech-Unternehmen fahren momentan solide Gewinne ein, aber Apple erwirtschaftet die meisten davon“, so Gates gegenüber CNBC . Eine der positiven Aspekte von Apple sei die langjährige, erfolgreiche Marktpräsenz, deren Ende nicht abzusehen ist. Es handle sich nicht etwa um ein spekulatives Unternehmen, das noch kaum Gewinne eingefahren hat und dessen Zukunft daher ungewiss wirkt. Dies sei ein immenser Vorteil für Anleger. Gates beeindruckt zudem das intelligente Management bei Apple.Auch Apple-Großinvestor Warren Buffet, der gemeinsam mit Gates bei CNBC zum Interview saß, lobte Apples Führungsriege. Während des Gesprächs verriet Buffet zudem eine Kuriosität. Obwohl er Apple und insbesondere die Smartphone-Sparte des Unternehmens stets in höchsten Tönen lobt, nutze er selbst gar kein iPhone.Apples Marketingchef Phil Schiller habe ihm aber kürzlich ein iPhone X zukommen lassen. Beigefügt gewesen sei ein „sehr nettes Schreiben“, in dem ihm Schiller die wichtigsten Funktionen wie einem dreijährigem Kind erklärt habe, so Buffet lachend zu der CNBC-Reporterin. Er werde sich auf jeden Fall eingehend mit dem Gerät beschäftigen und erwägen, es häufiger zu verwenden.