Apple-Großinvestor: Warren Buffett sichert sich riesiges Aktienpaket des Unternehmens

Warren Buffett zeigt sich enthusiastisch

Der amerikanische Investor Warren Buffett hat sein Apple-Aktienportfolio abermals deutlich erhöht. Nachdem seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway im letzten Jahr schon 133 Millionen Apple-Aktien gekauft hatte, kamen im ersten Quartal 2018 nochmal 75 Millionen hinzu. Berkshire Hathaway gehören inzwischen insgesamt 240,3 Millionen Apple-Aktien, was einem aktuellen Geldwert von rund 35,3 Milliarden Euro entspricht.„Apple ist ein unglaubliches Unternehmen“, so Buffett nach der Bekanntgabe seiner erneuten Investition. „Ich glaube, Apple verdient fast zweimal so viel wie das zweit-profitabelste Unternehmen in den USA.“Auch die vielen Medienberichte der letzten Monate über angeblich schlechte Verkäufe des iPhone X konnten Buffett laut eigener Aussage nicht von seiner Überzeugung für Apple abbringen: „Schon allein die Idee, viel Zeit mit Spekulationen über die Verkäufe des iPhone X über eine Periode von drei Monaten zu verbringen, geht am Wesentlichen vorbei. Es ist das gleiche, wie wenn man sich vor 10 Jahren Sorgen um die Anzahl verkaufter BlackBerrys gemacht hätte.“ Der Vergleich von Buffett wirkt etwas unglücklich, da BlackBerry sich zwar vor 10 Jahren bestens verkaufte, in der Folge aber von iPhones und Android-Geräten weitgehend verdrängt wurde. Beim iPhone befürchtet er diese Entwicklung offensichtlich nicht.Ohnehin stellten sich die Meldungen über nachlassendes Interesse am iPhone X als unbegründet heraus. Apple-CEO Tim Cook zufolge gelang es dem iPhone X im ersten Quartal 2018 als erstem Highend-Modell, das bei der Kundennachfrage beliebteste iPhone zu sein.