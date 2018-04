Bessere Watch-Displays: Apple auf Partnersuche für MicroLED-Produktion

MicroLED heißt die Technologie der Zukunft, wenn es um kleine Displays geht, die häufig im Freien verwendet werden. Auch Apple ist verschiedenen Berichten bereits seit Jahren daran interessiert, eine entsprechende Lösung für die Apple Watch zu entwickeln. Aktuell bringt die intelligente Uhr ein OLED-Display mit; MicroLED soll aber deutlich heller sein, was bei Sonneneinstrahlung sehr wesentlich ist. Gleichzeitig käme MicroLED mit weniger Energieverbrauch zurecht und biete die gewohnte Qualität bei Auflösung, Farbsättigung und Reaktionsschnelligkeit.Einem aktuellen Bericht zufolge forscht Apple nicht nur selbst an dieser Technologie, sondern ist auch in Verhandlungen mit aufstrebenden Tech-Firmen in Taiwan getreten, die bereits MicroLED-Produkte im Portfolio haben. Konkret geht es um PlayNitride, eine Firma, die gerade erst knapp 15 Millionen Euro in den Bau einer neuen Fabrik im Hsinchu Science Park im Nordwesten des Inselstaats investiert hat. Sie produziert aktuell schon MicroLED-Displays unter dem Namen PixeLED, welche sich auch für großflächige Bildschirme eignet. PlayNitride arbeitet eng mit Apple-Konkurrent Samsung zusammen und versorgt die Südkoreaner mit den Displays des auf der CES vorgestellten MicroLED-Fernsehers mit 146''-Bildschirmdiagonale.Bis auf Weiteres soll Apple aber zunächst mit weniger ausladenden Displays Vorlieb nehmen. Neben der Apple Watch ist dabei auch immer wieder eine mögliche Apple-Brille, bzw. AR-Gerät von Apple im Gespräch, welches noch nicht offiziell vorgestellt wurde. Mit einem Marktstart von MicroLED-Produkten wird nicht vor 2019 gerechnet.