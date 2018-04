Neue Displaytechnologie: Apple Watch und AR-Gadget mit microLED geplant

microLED zunächst bei kleineren Geräten

Auch größere microLED-Produkte geplant

Nach den Gerüchten um eine neue Displaytechnologie für iPhones prognostiziert ein weiterer Bericht Apples Wechsel von OLED-Displays hin zu microLED. Das Unternehmen plant Marktexperte Luke Lin zufolge für bestimmte Apple-Watch-Modelle die Verwendung eines microLED-Displays. Auch ein nicht näher definiertes Wearable-Produkt mit Augmented-Reality-Technologie soll von der neuen Displaytechnologie profitieren.Apple arbeitet laut des Berichts gemeinsam mit Zulieferer TSMC an microLED-Displays für die Apple Watch. Die Displaygröße für eine zukünftige Variante der intelligenten Uhr soll zwischen 1,3 und 1,4 Zoll liegen. Aktuelle Apple-Watch-Modelle bieten in der kleinen Ausführung 1,5 Zoll und bei der größeren Option 1,65 Zoll. Die Massenfertigung der microLED-Varianten für die Apple Watch beginne in der zweiten Jahreshälfte 2018 oder im Jahr 2019. Bloomberg zeigte sich vor wenigen Wochen skeptischer hinsichtlich der Fertigung und ging von einem Produktionsstart im Jahr 2020 aus.Voraussichtlich stattet Apple nur Highend-Modelle der Uhr mit der neuen Displaytechnologie aus, da die Kosten für microLED 400 bis 600 Prozent höher sind als für die bisherigen OLED-Displays.Zusätzlich zur Apple Watch steht auch ein nicht näher definiertes AR-Gerät mit microLED auf Apples Agenda, so Lin. Mit einer Displaygröße zwischen 0,7 und 0,8 Zoll handelt es sich möglicherweise um Gläser für eine Augmented-Reality-Brille oder ein anderes, neuartiges Headset. Frühestens sei 2019 mit dem Beginn der Massenproduktion zu rechnen.Apple soll sich hinsichtlich microLED nicht nur auf kleinere Gadgets konzentrieren. Laut Lin sind auch weit größere Displays als die der aktuellen MacBooks geplant. Für welche Produkte Apple diese nutzen möchte und welchen Entwicklungszeitraum das Unternehmen anvisiert, ist nicht bekannt.microLED ist in der Produktion zwar noch wesentlich teurer als OLED und LCD, bietet dafür aber auch eine Reihe von Vorteilen. Dazu zählen eine bessere Energieeffizienz, mehr Helligkeit und eine dünnere Bauweise.