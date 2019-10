Bessere Videoqualität bei YouTube: HDR für iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max verfügbar

HDR-Feature für 2019er OLED-iPhones freigeschaltet

Weiterhin Problem der 1080p-Obergrenze

YouTube hält sich bei der neusten Update-Beschreibung für die hauseigene iOS-App zwar gewohnt kurz und spricht lediglich allgemein von einigen hinzugekommenen Extras – doch für Nutzer des iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max hält die Anwendung ein neues Feature bereit, das die Wiedergabequalität von bestimmten Videos deutlich verbessert. Wer eines der beiden Pro-Modelle besitzt, kann fortan die HDR-Funktion aktivieren – sofern der jeweilige Clip High Dynamic Range unterstützt.Um die HDR-Funktion für YouTube-Videos einzuschalten, müssen Nutzer die Einstellungen des jeweiligen Videos über die drei Punkte im rechten oberen Bereich des Abspielfensters aufrufen. Über „Qualität“ sehen Anwender, welche Auflösungen zur Verfügung stehen. Beim iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max erscheinen zusätzlich zu den Auflösungen auch Angaben wie „720p60 HDR“ oder „1080p60 HDR“, falls das jeweilige Video HDR unterstützt.Für die älteren OLED-Modelle iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone X konnten Nutzer das HDR-Feature bereits zuvor aktivieren. Die YouTube-App (Store: ) spielt in der Regel immer die jeweils bestmögliche Qualitätsvariante eines Clips ab, wenn die vorausgesetzte Internetgeschwindigkeit gegeben ist. Anwender von LCD-iDevices wie dem iPhone 11 müssen auf die HDR-Funktion verzichten.Trotz HDR-Erweiterung müssen iDevices-Nutzer bei YouTube mit einer maximalen Auflösung von 1080p Vorlieb nehmen. Das hängt mit Googles VP9-Codec zusammen, den Apple weder auf dem Mac in Safari noch auf dem Apple TV oder in iOS-Geräten unterstützt. Da YouTube 1440p- und 4K-Videos schon seit Längerem mit VP9 kodiert, bleiben diverse Apple-Devices bei Auflösungen über 1080p außen vor. In macOS lässt sich die Obergrenze beispielsweise über den Drittanbieter-Browser Google Chrome umgehen – damit sind Auflösungen bis 4K möglich. Entsprechend ist weiterhin nicht abzusehen, ob sich in Apple und Google hinsichtlich des YouTube-Codecs irgendwann einigen werden.