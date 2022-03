Berichte: iPhone SE kämpft mit geringer Nachfrage – Apple fährt Produktion zurück

Apple fährt Produktion des iPhone SE zurück

Kuo revidiert seine Prognose nach unten

Das iPhone SE der dritten Generation ist frisch auf dem Markt und bietet einige Vorzüge im Vergleich zum Vorgänger: Der A15-Chip spielt im Smartphone-Bereich in der Spitzenliga, außerdem hält der Akku etwas länger, der Arbeitsspeicher beläuft sich nun auf vier Gigabyte und 5G ist ebenfalls an Bord. Der große Run auf das Gerät scheint aber auszubleiben: Einem aktuellen Bericht zufolge drossele Apple die Produktion des aktuellen Modells. In einschlägigen Tests überzeugt Cupertinos neuestes iPhone nicht so recht: Der Preis sei angesichts des Gegenwerts zu hoch, einige Merkmale seien zudem hoffnungslos veraltet.Laut Nikkei Asia werde Apple die Produktion des neuen iPhone SE im nächsten Quartal um 20 Prozent reduzieren. Konkret bedeutet dies, dass im zweiten Quartal dieses Jahres ungefähr zwei bis drei Millionen Einheiten weniger hergestellt werden als ursprünglich geplant. Das Branchenblatt verweist auf nicht näher genannte Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Als Gründe hierfür werden unter anderem der Krieg in der Ukraine genannt, außerdem dämpfe die drohende Inflation das Kaufinteresse nach Produkten aus der Unterhaltungselektronik. Apple fahre zudem die Produktion des iPhone 13 und der AirPods zurück, dies liege aber an der saisonal üblichen geringeren Nachfrage.Der Analyst Ming-Chi Kuo meldet sich ebenfalls in dieser Sache zu Wort – genau wie Nikkei Asia spricht er davon, dass die Nachfrage „geringer als erwartet“ sei:Dies habe allerdings nichts mit dem bereits angekündigten Lockdown in Schanghai zu tun. Kuo führt an, dass das iPhone SE im Apple Online Store „auf Lager“ ist, was von dem mangelnden Interesse am Gerät zeuge. Tatsächlich sind alle Varianten des iPhone SE (2022) im deutschen Store ohne Wartezeiten erhältlich. Der Analyst revidiert daher die Absatzprognosen für das Gerät: Er rechnet nicht länger mit 25 bis 30 Millionen, sondern mit 15 bis 20 Millionen verkauften Einheiten in diesem Jahr. Das iPhone SE der dritten Generation erhielt recht gemischte Kritiken : Das Design sei zwar ikonisch, wirke aber auf viele mittlerweile recht langweilig. Das Display könne zudem mit vielen deutlich günstigeren Android-Smartphones kaum noch mithalten.