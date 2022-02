Bericht: iPhone-Boom in China – obwohl Smartphone-Markt schwächelt

iPhone in China: Höchste Nachfrage seit sieben Jahren

Markt für Smartphones lässt leicht nach

Chinesische Hersteller von Smartphones spielen auf dem Weltmarkt eine bedeutende Rolle. Auf dem heimischen Markt ist das natürlich nicht anders: Geräte aus dem Ausland sind im Reich der Mitte nicht allzu häufig anzutreffen. Ausnahmen bestätigen die Regel: Das iPhone erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Einem neuen Bericht zufolge erlebt das Gerät in Festlandchina einen neuen Höhenflug und erfreut sich einer rekordverdächtigen Nachfrage.Samik Chatterjee, Analyst von JP Morgan, wartet mit einigen interessanten Informationen auf. In einer Notiz an Investoren, welche AppleInsider vorliegt, geht er auf das Marktgeschehen in Festlandchina ein. Dabei beruft er sich auf Daten für den Januar 2022, die von der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) veröffentlicht wurden. Insgesamt seien im vergangenen Monat 7,3 Millionen Smartphones ausländischer Hersteller nach China geliefert worden – bei den meisten davon handle es sich um iPhones. Üblicherweise belaufe sich diese Zahl für den Monat Januar auf 4,8 Millionen Einheiten, so Chatterjee. Tatsächlich habe Apple seit dem Jahr 2015 keine so guten Ergebnisse für diesen Monat erzielt, wenngleich die Menge an ausgelieferten Einheiten im Vergleich zum Dezember des Vorjahres um 24 Prozent zurückgegangen sei.Auch wenn Smartphones nichtchinesischer Hersteller, allen voran das iPhone, regen Zulauf finden – der gesamte Smartphone-Markt zeigt in China gewisse Sättigungstendenzen. Die Anzahl sämtlicher ausgelieferter Mobiltelefone sei im Januar um ein Prozent im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen, bei den mit 5G ausgestatteten Smartphones beobachtet die CAICT im Jahr 2021 einen Rückgang von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In absoluten Zahlen erwarben übrigens 26,3 Millionen Chinesen ein mit 5G kompatibles Smartphone im Januar dieses Jahres. Die Gründe für die Wahl eines iPhones wurden in dieser Meldung dargelegt: Das Interesse der Chinesen an High-End-Modellen steigt – gleichzeitig werden umsatzstarke Premium-Geräte bei angespannten Liefersituationen priorisiert, wovon vor allem Apple profitiert.