Bericht: Verkaufsstart MacBook Air M2 kommende Woche – Auslieferung bald darauf

Ab 1499 Euro – bis 2000 Euro

Neues Design, mehr Anschlüsse, bessere Webcam

MacBook Air M2 vs. MacBook Pro M2

Auf der WWDC hatte Apple zwei Macs präsentiert, die beide auf den M2-Chip setzen. Einer davon ist seit Mitte Juni zu bestellen, die Auslieferung begann am 24. Juni. Allerdings war das MacBook Pro 13" mit M2 die weniger spektakuläre Ankündigung, denn der Baureihe schlägt angesichts des alten Konzepts viel Kritik entgegen. Sehr viel spannender wird hingegen das runderneuerte MacBook Air, denn dieses bringt eben nicht nur schnellere Prozessoren, sondern auch zahlreiche sonstige Verbesserungen mit.Unter Berufung auf Retail-Mitarbeiter heißt es jetzt , dass Apple schon ab kommender Woche (8.7.) Vorbestellungen ermöglichen will. Die Auslieferung beginne dann wie üblich einen Freitag später, genauer gesagt am 15. Juli. Apples offizielle Aussage lautet weiterhin, man wolle das MacBook Air M2 "im Juli" auf den Markt bringen. Eine Sache gilt wohl als gesichert: Anders als beim MacBook Pro M2 dürften die Lieferzeiten rasch steigen, denn sehr viele Kunden warten auf das neue Modell.Das MacBook Air kostet mindestens 1199 Dollar bzw. hierzulande 1499 Euro. Dafür erhält man die Version mit 256 GB – wenngleich zu befürchten steht, dann ebenfalls nur reduzierte SSD-Leistung zu erhalten. Da Apple keine Angaben zu diesem Punkt macht, muss man zunächst auf erste Benchmark-Tests warten. Zur Verfügung stehen vier Gehäusefarben (Mitternacht, Polarstern, Space Grau, Silber), in der Maximalkonfiguration sind bis zu 24 GB Arbeitsspeicher und eine SSD mit 2 TB Kapazität möglich. Der Gesamtpreis steigt dadurch auf 2999 Euro.Im Vergleich zum bisherigen MacBook Air wurde das Gerät nämlich noch dünner. Das Display ist etwas größer (13,6" statt 13,3"), allerdings gibt es ebenfalls eine Notch, was zulasten der tatsächlich nutzbaren Fläche geht. Apple verbaut vier Lautsprecher und drei Mikrofone, zwei Thunderbolt-Anschlüsse, 3,5-mm Klinke sowie einen MagSafe-Stecker. Die Auflösung der Webcam steigt von 720p auf 1080p, in drahtlosen Netzen funkt das MacBook Air M2 mit dem Standard 802.11ax WLAN 6, ist aber natürlich auch 11a/b/g/n/ac-kompatibel.In beinahe allen Diskussionen zum Thema MacBook Air vs. MacBook Pro M2 lautete das Fazit, für fast alle Nutzer sei das Air die wesentlich bessere Wahl. Hinsichtlich der Akkulaufzeit ist das kompakteste Notebook zwar etwas unterlegen (17 vs. 20 Stunden), auch bei lang anhaltender Vollauslastung des Prozessors kommt es irgendwann zu einer Reduzierung der Leistung, ansonsten sprechen aber alle Daten für das MacBook Air. Die ausführlichere Gegenüberstellung finden Sie in diesem Artikel