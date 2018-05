Bericht: Crossplattform-Apps für Mac und iOS erst 2019

Nativ, aber unter Kontrolle

Der Beginn einer engen Bindung

Über Apples Projekt, universale Apps für iOS und macOS zu ermöglichen, sind neue Details aufgetaucht. So soll die Veröffentlichung für das Jahr 2019 geplant sein. Das haben Quellen John Gruber , einem der renommiertesten Apple-Blogger, gesteckt. Zuvor war vermutet worden, das Feature könnte wohlmöglich schon zur WWDC 2018 herauskommen – als Teil von iOS 12 und macOS 10.14.Gruber ist sich sicher, dass das neue Framework eher in iOS 13 und macOS 10.15 implementiert wird. Damit sei dann möglich, eine Anwendung zu entwerfen, die mit einem Touchscreen auf dem iPad/iPhone oder einer Maus/ einem Trackpad auf Mac-Hardware funktioniere. Das Projekt sei auf mehrere Jahre und "fließend" angelegt, sodass sich die Implementierung noch ändern könne.Es sei eine Art deklaratives Kontroll-API. Statt klassischen prozentualen Code zu schreiben, etwa um eine Schaltfläche zu erstellen, zu konfigurieren und in einer Ansicht zu positionieren, würden die Schaltfläche und ihre Attribute anders deklariert. Es nahm als Beispiel HTML, wo keine Elemente erstellt, sondern mittels Tags und Attributen im Markup definiert werden. Wie schon vermutet , könnte Apple den Entwicklern in gewisser Weise die Gestaltung der Nutzeroberfläche abnehmen. Der Programmierer teilt dem Framework nur noch mit, welche Aktionen und Werkzeuge in einer bestimmten Ansicht bereitstehen und das Framework kümmert sich dann um die plattformspezifische Positionierung. Pixelgenaues Positionieren von einzelnen Bedienelementen würde beispielsweise wegfallen.Gruber führt aus, das System sei nicht von Natur aus plattformübergreifend. Doch Apples Ziel sei es, besagte API für macOS und iOS einzuführen. Zugleich glaube man in Cupertino, die Abstraktion der API-Unterschiede zwischen UIKit (iOS) und AppKit (macOS) müsse angegangen werden. Gruber vermutet, dass Apple eventuell zunächst UIKIt und AppKit getrennt voneinander auf deklarative Controls umstellen und erst in einem späteren Schritt dann das gemeinsame UI-Framework für alle Plattformen präsentieren könnte.Nebenbei erwähnt er, das Projekt habe nur zu Beginn den Namen "Marzipan" getragen. Der momentane Codename sei noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt.