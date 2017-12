Bericht: Apple kauft Shazam - zweitgrößte Übernahme der letzten Jahre

"Wie heißt denn das Lied, das ich gerade höre?" - eine sehr alltägliche Frage, die via Shazam seit vielen Jahren zuverlässig beantwortet wird. Schon seit den Anfangstagen des App Stores ist Shazam ein praktischer Helfer bei der Erkennung von Musiktiteln. Gegründet wurde der Dienst sogar schon im Jahr 1999, damals noch als Telefonservice, der via SMS aufzurufen war. Shazam beherrscht aber inzwischen weit mehr, als nur Musik zu erkennen. Stattdessen erweiterte sich die Funktionalität auf immer mehr Inhalte, deren Audio-Anteile analysiert werden können. Im September konnte Shazam einen großen Erfolg bekannt gegeben: Die Download-Zahlen der App überschritten die Marke von einer Milliarde.Einem Bericht zufolge steht Apple kurz davor, Shazam zu übernehmen. Die Verhandlungen befinden sich angeblich in der letzten Phase - schon in der kommenden Woche könnte die offizielle Bestätigung erfolgen. Es heißt, das Apple rund 400 Millionen Dollar für Shazam auf den Tisch legen wird. Ganz überraschend kommt das nicht. Der Shazam-CEO hatte schon im vergangenen Jahr recht deutlich davon gesprochen, das Shazam sicherlich ein sehr interessantes Ziel für die Übernahme durch ein größeres Unternehmen sei. Die Musikerkennung von Siri setzt bereits seit iOS 8 auf die Technologie von Shazam. Apple hatte daher lange und ausführlich die Gelegenheit, sich von der Zuverlässigkeit des Dienstes zu überzeugen.Sollte es wirklich wie berichtet zur Übernahme kommen, so würde es sich um den zweitgrößte Kauf der letzten Jahre handeln. An der Spitze steht die Beats-Übernahme für drei Milliarden Dollar. Sofern der genannte Preis von 400 Millionen Dollar stimmt, dann läge die Summe deutlich unter dem geschätzten Marktwert. Bislang wurde Shazam auf einen Marktwert von bis zu einer Milliarde Dollar taxiert. Seit 2002 sammelte Shazam übrigens rund 140 Millionen Dollar von Investoren ein, darunter auch von großen Labels wie Sony und Universal.