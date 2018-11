Bericht: Apple hat überlegt, einen TV-Stick herauszubringen

Hoher Preiseinsteig bildet Hürde

Im Kampf um Marktanteile

Abgeschlagener Pionier



Aktuelle Verkaufsprognosen lassen das Apple TV im 4K-Bereich erfolgreich erscheinen.

Quo vadis Apple

Apple soll in Erwähnung gezogen haben, einen TV-Stick herauszubringen. Der Konzern, der gerade an einem eigenen Streaming-Dienst für Filme und Serien arbeitet, suche nach neuen Wegen, seine Inhalte möglichst breit auszustrahlen. Auch eine App für Smart-TVs sei im Gespräch gewesen, berichten US-Medien.Apples Streaming-Kanal soll nur auf Geräten des Herstellers laufen. Damit bildet der Konzern jedoch hohe Einstiegshürden: Das günstigste Gerät, um die Serien und Filme auf den heimischen Fernseher zu bringen, heißt Apple TV und kostet rund 160 Euro. Preise der 4K-Variante beginnen bei rund 200 Euro. Im Vergleich setzt Amazon beispielsweise einen Hardware-Preis von 39,99 Euro für den günstigsten Dongle an. Das Versandhaus reduziert den Preis der Geräte häufig, sodass die Kostenspanne eigentlich zwischen 25 bis 35 Euro startet und bei 70 Euro endet. Für Googles Chromecast zahlen Kunden zwischen 30 und 80 Euro. Diese enormen Unterschiede sind anscheindend auch Apple aufgefallen. Allerdings wären Kannibalismus-Effekte zum Apple TV zu erwarten, wenn der Hersteller nun einen halb so teueren TV-Stick herausbringen sollte.Zwar sind keine genauen Zahlen bekannt, aber Fachleute gehen davon aus, dass die Verkaufzahlen der Lösungen von Google und Amazon die des Apple TV um ein Vielfaches übertreffen. Das kann man schon auf den Verkaufsflächen von Elektronikmärkten sehen, wo Chromecasts in großen Gitterkörben angeboten werden, während eine Handvoll Apple TVs irgendwo im Regal versauern. Untersuchungen gehen davon aus, dass Apple noch maximal 15 Prozent Marktanteil bei den Streaming-Geräten besitzt. Unter anderem wird als Grund immer wieder die hohe Preishürde angeführt.Dabei hatte Apple den Trend rechtzeitig entdeckt: Die TV-Lösung kam 2010 heraus. Drei volle Jahre sollte es dauern bis Google mit dem Chromecast nachrückte, ein weiteres Jahr später präsentierte Amazon das FireTV. Amazon ließ 2015 verlauten, der TV-Stick sei das meistverkaufte Produkt auf der Shopping-Plattform – über alle Kategorien hinweg. Der Online-Händler hatte 2014 begonnen, Film-Inhalte per Streaming anzubieten. Zwar lassen US-Medien gerade verlauten , dass die Verkaufszahlen des Apple TV wieder steigen, eine echte Trendwende erwartet jedoch niemand.Ob Apple nun einen Dongle oder eine andere Form etabliert, mit der es verstärkt an die Fernsehgeräte der Kunden gelangt – Der Konzern muss sich etwas einfallen lassen, um sein Streaming-Angebot auf eine breite Basis zu stellen. Rund eine Milliarde Dollar lässt sich Apple die Herstellung verschiedener Serien und Filme kosten, die auf allen Geräten des Technologiekonzerns verfügbar sein werden. Allerdings möchte das Unternehmen vermutlich auch neue Kunden gewinnen, die nicht auf einen Gerätepark mit dem angebissenen Apfel zurückgreifen können. Welche Strategie sich schlaue Köpfe in Cupertino dazu ausdenken, bleibt im Dunkeln. Der Streaming-Dienst soll im nächsten Jahr starten.