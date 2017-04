Bekommen iPad und Apple TV Benutzer-Accounts?

iPad bislang "Ein Gerät, eine Apple ID"

Apple TV mit schnellem Accountwechsel?

Als Apple vor sieben Jahren das erste iPad auf den Markt brachte, handelte es sich im Wesentlichen um ein großes iPhone ohne Telefoniefunktion. Apple entschied sich dafür, auch für das Tablet iOS einzusetzen und das Mobilsystem zu verwenden. Damit konnte Apple von Anfang an sehr genau steuern, wie die Software-Welt für das iPad aussieht und außerdem auf ein explizit für Touch konzipiertes System setzen. Besonders an einer Stelle bemängelten Nutzer aber von Anfang an, dass eine von OS X bzw. macOS bekannte Funktion nicht auf das iPad überführt wurde: Mehrere Nutzer-Accounts.So wie auf dem iPhone ist auch das iPad auf genau einen Benutzer zugeschnitten. Einen schnellen Benutzerwechsel gibt es nicht, sodass man ein iPad nur schwerlich mit mehreren Usern teilen kann - außer natürlich, jeder ist mit den identischen Systemeinstellungen, Apps und Accounts zufrieden. Nun sind erneut Spekulationen aufgetaucht, Apple wolle mit iOS 11 möglicherweise Benutzerwechsel für das iPad einführen. Angesichts der Marketingkampagne, die das iPad als besseren Ersatz für den Computer darstellt, wäre dies eine konsequente Entscheidung. Natürlich sind mit mehreren anderen Nutzern geteilte Geräte nicht mehr ganz so "Personal", wie Apple Hardware gerne bewirbt - und sicherlich steht Apple auch vor der Frage, was es für die Verkaufszahlen bedeutet, wenn pro Haushalt dann nur noch ein iPad erforderlich ist. Für Bildungs-Einrichtungen bietet Apple übrigens schon Nutzer-Login an, für Normalnutzer erschien die Funktion nicht.Das Apple TV ist derzeit ebenfalls mit einer bestimmten Apple ID verknüpft, damit der Benutzer schnell auf die eigenen Inhalte zugreifen kann. Via Family Sharing lassen sich seit einiger Inhalte mit anderen Usern teilen, an der Regel "Ein Gerät, eine Apple ID" hielt Apple aber fest. Natürlich lässt sich die Apple ID ändern - dies aber sehr umständlich. Ein Benutzerwechsel in tvOS würde verschiedenen Nutzern direkten Zugriff auf ihre eigenen Mediatheken oder Fotostreams bieten. Möglicherweise sind die Chancen auf ein Apple TV mit Fast User Switching sogar höher als die eines iPads mit selbiger Funktionalität. Beim Apple TV zählt das Argument "nur noch ein Gerät pro Haushalt könnte die Verkaufszahlen schrumpfen lassen" nicht - die wenigsten Haushalte haben sich wohl aufgrund fehlender Mehrbenutzer-Unterstützung auch mehrere Apple TV zugelegt.