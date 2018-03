Bericht: iPad Pro 11'' zur WWDC, dafür kein iPhone SE

iPad Pro mit Face ID

Kein Hinweis auf neues iPhone SE

Zur Entwicklerkonferenz WWDC soll Apple wieder eine Palette an neuer Hardware bereithalten, da sind sich die Berichte und anonymen Quellen aus der Zulieferindustrie sicher. Schon im letzten Jahr gab es neue iPads, neue iMacs und Prozessor-Upgrades für fast alle anderen Mac-Modelle. Wie die Economic Daily News berichtet, soll es auch in diesem Jahr neben dem Nachfolger des MacBook Air (MTN berichtete: ) die nächste Generation des iPad Pro zu sehen geben. Bisher war mit einem Marktstart erst im Herbst gerechnet worden.Als sicher gilt, dass Apple auch beim Highend-Tablet auf Gesichtserkennung und nahezu randloses Frontdisplay setzen wird, etwa ein Dreivierteljahr nach der Premiere von Face ID im iPhone X. Eine bemerkenswerte Konsequenz daraus ist die Tatsache, dass Apple beim iPad Pro den erst 2017 eingeführten Formfaktor von 10,5'' schon nach einem Jahr wieder aufgeben müsste, um einer Variante ohne Home-Button und leicht vergrößerten ungefähr 11 Zoll Platz zu machen. Ebenso auffallend sind fehlende Berichte über einen randlosen Nachfolger des iPad Pro 12,9''.Außer dem Design und Face ID gibt es wenige Berichte über kommende Hardware-Features. Es ist davon auszugehen, dass die Prozessorleistung einmal mehr gesteigert wird. Ob die Dualkamera der Plus-Modelle ihren Weg aufs iPad findet, steht dagegen noch in den Sternen.Der jüngste Bericht der Economic Daily News hält in einem Nebensatz allerdings auch eine herbe Enttäuschung für Freunde des kleinsten iPhone bereit. Explizit spricht die Quelle davon, dass im ersten Halbjahr 2018 kein neues iPhone vorgestellt werde. Immer wieder hatte es kleine Hoffnungsschimmer gegeben, dass das iPhone SE entweder im März oder zur WWDC einen Nachfolger spendiert bekommt. Das 4'' große Modell erfreut sich hierzulande relativ großer Beliebtheit. Auch im weiteren Verlauf des Textes ist nur von den drei anvisierten Modellen der Herbst-Generation des iPhones die Rede, nicht von einem erneuerten SE.