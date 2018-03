iPhone SE 2: Angebliches Produktvideo wahrscheinlich Fake

Neues Video zeigt eher, was Fans sich wünschen

Wann wir die Antwort auf die SE-Frage haben

Es ist selten, dass zu einem künftigen Apple-Produkt so widersprüchliche Informationen an die Öffentlichkeit kommen wie beim iPhone SE 2. Während bei den meisten Produkten zumindest bei der Frage, ob es sie gibt, irgendwann Einigkeit unter den üblichen Informanten besteht, reichen die Prognosen zum iPhone SE 2 von kompletter Nichtexistenz bis hin zum großen Redesign.Letzteres ist allerdings sehr schwer vorstellbar. Einerseits fehlt das iPhone SE 2 bei Berichten aus der ostasiatischen Zulieferindustrie stets komplett, obwohl es sicherlich auftauchen müsste, wenn es ganz neue Komponenten erfordert. Andererseits haben sich die bislang verlässlichsten Apple-Quellen, allen voran etwa KGI-Chef Ming-Chi Kuo, bereits sehr skeptisch dazu geäußert; wenn es überhaupt ein neues SE gebe, was Kuo an und für sich schon bezweifelt, dann nur im Rahmen eines kleinen Prozessor-Upgrades.Vor diesem Hintergrund ist auch das Video von Macotakara zu sehen, welches seit heute Nacht die Gerüchte um ein iPhone SE 2 befeuert hat. Das darauf sichtbare Gerät widerspricht aber derart eklatant allen Wahrscheinlichkeiten, dass sich die Beobachter inzwischen einig sind, dass es sich um ein Android-Gerät handeln dürfte, welches säuberlich so bearbeitet wurde, um auszusehen wie ein iPhone X im Gehäuse eines iPhone SE. Es verfügt über ein rahmenloses Display ohne Home-Button, dafür mit TrueDepth-Kamera und Face ID sowie eine (hervorstehende) vertikale Dualkamera auf der Gehäuserückseite. Alles in allem wäre es also auf derselben Wertigkeitsstufe wie das iPhone X, nur im kleineren Gehäuse. In keinem Fall passt ein solches Gerät in Apples SE-Produktplatzierung als vergleichsweise günstiges Einsteiger-iPhone.Wenn es überhaupt ein iPhone SE 2 geben sollte, gibt es nur zwei realistische Veröffentlichungstermine: Einmal die WWDC-Keynote am 4. Juni, auf der bereits weitere neue Apple-Hardware wie etwa ein neues MacBook und neue iPad Pro erwartet wird, oder bereits nächste Woche. Ende März bringt Apple immer wieder einen kleinen Schwung von Hardware auf den Markt: Das erste iPhone SE kam etwa im März 2016, ein Jahr später wurde der Speicher des Geräts erhöht. Ebenfalls Ende März ist mit einem Marktstart der AirPower-Matte, einem Nachfolger des iPad 2017 und vielleicht auch dem HomePod für Deutschland zu rechnen.