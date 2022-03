Beats Pill+ feiert überraschendes Comeback: Limited Edition im Stüssy-Outfit

Beats Pill+ in außergewöhnlichem Design

Auflage der "Limited Edition" ist nicht bekannt

Apples Tochterfirma Beats, die 2006 vom Rapper Dr. Dre gegründet und 2014 vom iPhone-Konzern übernommen wurde, ist vor allem für ihre Kopf- und Ohrhörer bekannt. Neben In-Ears wie etwa den neuen Beats Fit Pro ( Store-Link) und den Over-Ears namens Beats Studio3 Wireless ( Store-Link) bot das Unternehmen in der Vergangenheit allerdings auch Bluetooth-Lautsprecher an, welche jedoch bei weitem nicht so populär waren. Nach und nach verschwanden diese Geräte denn auch aus dem Sortiment. Zuletzt war lediglich noch der 2015 erschienene akkubetriebene und sehr bassstarke Beats Pill+ verfügbar, diesen nahm Apple Anfang 2022 ebenfalls aus dem Programm und beendete somit das Kapitel.Wenige Wochen nach der Einstellung (siehe ) kommt es für den Beats Pill+ zu einem völlig überraschenden Comeback. In Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Modelabel Stüssy entwickelte Apples Tochterunternehmen nämlich eine limitierte Sonderedition des portablen Bluetooth-Lautsprechers. Diese präsentiert sich in einem außergewöhnlichen Design , das allerdings nicht unbedingt nach jedermanns Geschmack sein dürfte: Die Front zeigt eine Ansammlung von weißen Schädeln und Knochen auf schwarzem Grund, auf der Rückseite findet sich das Logo des Fashion-Unternehmens. Die Oberseite ist mit einem eingravierten Wortspiel versehen: "The only good system is a sound system", wobei "sound" in diesem Fall nicht nur "Klang" bedeuten kann, sondern sich auch als "gesund" interpretieren lässt.Technisch unterscheidet sich die "Limited Edition" des Beats Pill+ aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vom Anfang Januar 2022 eingestellten Standardmodell. Auch die Form des Gehäuses entspricht dem Original. Die Neuauflage des akkubetriebenen Lautsprechers, welcher über zwei mittig platzierte Subwoofer verfügt, dürfte zudem mithilfe eines USB-Ports auch als Powerbank genutzt werden können. Der Verkauf startet am 4. März 2022 um 19.00 Uhr deutscher Zeit ausschließlich über den Onlineshop von Stüssy, der Speaker wird weltweit angeboten. Interessenten können sich per Newsletter über weitere Details informieren lassen. Der Preis für die Stüssy-Version des Beats Pill+ ist bislang nicht bekannt, er dürfte sich in der Nähe der von Apple vor der Einstellung verlangten 180 US-Dollar oder etwas darüber bewegen. Wie viele Exemplare der "Limited Edition" es insgesamt gibt, hat Stüssy nicht mitgeteilt.