BMW bringt umfangreichstes Remote Software Upgrade der Konzerngeschichte

Hinweis der Redaktion Rewind: Persönliche Einstellungen können teilweise verloren gehen

Die Neuerungen in der Übersicht (aus der BMW Pressemeldung):

BMW Maps

Google Android Auto

Apple CarPlay

Connected Parking

eDrive Zones

BMW Intelligent Personal Assistant

Connected Charging

Smart Opener

Seit 2018 und der Einführung des BMW Operating System 7 ist es BMW Fahrern möglich, ihr Fahrzeug per Remote Software Upgrade auf dem neuesten Softwarestand zu halten. Ab kommenden Montag den 19.10.20 bietet BMW nach eigenen Angaben das größte over-the-air Update an, das je von einem europäischen Fahrzeughersteller veröffentlicht wurde. Die Softwareaktualisierung enthält neue, erweiterte sowie verbesserte Funktionen wie beispielsweise BMW Maps, Google Android Auto oder eDrive Zones.Die Kunden werden via Push-Nachricht im Fahrzeug oder in der BMW App auf dem Smartphone informiert, sobald das Upgrade bereitsteht. Nach dem Start auf dem hiesigen Markt wird es im Anschluss sukzessive in Europa, USA, Kanada, China und den verbleibenden internationalen Märkten ausgerollt.Die Installationsdateien werden laut BMW im Fahrzeug im Hintergrund vorbereitet, danach werden für die Installation selbst für umfangreiche Upgrades nur selten mehr als 20 Minuten benötigt.In meinem Fahrzeug wurde das Update bei einem kürzlich erfolgten Werkstattbesuch bereits vom hiesigen BMW-Partner eingespielt. Anschließend war in meinem Fahrzeug die Systemsprache auf englisch eingestellt und die Uhr musste manuell von 12- auf 24-Stunden-Anzeige umgestellt werden. Es können ggf. auch andere persönliche Einstellungen verloren gehen und eventuell muss eine neue Anmeldung zu BMW Connect erfolgen. Alle wesentlichen Settings blieben allerdings erhalten.• Ein vollkommen neues Navigationserlebnis bietet. Die Routenberechnung des erstmals cloudbasierten Systems ist signifikant schneller und außerdem dynamischer, indem es Echtzeitinformationen mit Vorhersagemodellen kombiniert. Points-of-Interests erhalten zusätzliche Kontextinformationen zu Ratings, Geschäftsöffnungszeiten und Bilder. Außerdem wurde die Zieleingabe maßgeblich überarbeitet und ist nun einfacher und intuitiver zu bedienen, ähnlich wie Kunden es von Online-Suchmaschinen kennen. Beispiele hierfür sind die Freitexteingabe über eine einzige Suchzeile (‚one-box search‘) und die Anzeige von Vorschlägen zu relevanten Suchbegriffen während der Eingabe (‚autocompletion‘).ist als neue Funktion nach dem Upgrade verfügbar und lässt den Kunden Funktionen seines Smartphones mittels kabelloser Verbindung im Fahrzeug nutzen. Mit Hilfe des Google Assistant oder via Touch-Bedienung kann der Kunde auf seine Apps zugreifen, ohne das Smartphone direkt bedienen zu müssen. Navigationshinweise von Google MapsTM werden im Info Display und Head-up Display angezeigt.• Die Navigationsinformationen von Apple Karten überbeinhalten mit der Funktionserweiterung jetzt Abbiegehinweise sowie Fahrspurinformationen, die direkt auf dem Head-up Display sowie auf dem Info Display angezeigt werden.unterstützt den Fahrer am Ankunftsort mit verschiedenen Diensten bei der Parkplatzsuche. Die On-Street Parking Information zeigt dem Fahrer nicht nur Parkplätze an, sondern errechnet unter anderem aus den verfügbaren Flottendaten auch die Wahrscheinlichkeit, ob ein Parkplatz frei ist. Dabei berücksichtigt der Dienst nun auch die Größe des Fahrzeugmodells beim Abgleich mit der Parkplatzsituation vor Ort.ist ein neuer und weltweit einzigartiger digitaler Service, der Kunden mit einem BMW mit Plug-in-Hybrid Antrieb[1] dabei unterstützt, umweltbewusster unterwegs zu sein. Mittels Geofencing schaltet das Fahrzeug beim Einfahren in Umweltzonen automatisch in den reinelektrischen Fahrmodus. Derzeit sind bereits in über 90 europäischen Städten eDrive Zones verfügbar.• Dererhält ein neues und emotionaleres Erscheinungsbild, kann zwischen Ansprache des Fahrers und des Beifahrers unterscheiden und neigt sich dem jeweiligen Gesprächspartner zu. Der BMW Intelligent Personal Assistant gibt vermehrt proaktiv Hilfestellungen zu möglichen Sprachkommandos. Die Vorschläge werden im neugestalteten Widget angezeigt. Darüber hinaus wird der virtuelle Charakter um zahlreiche Sprachkommandos erweitert. Zum Beispiel lassen sich die Fensterheber bedienen, die Fahrmodi (COMFORT, SPORT und ECO PRO) wechseln oder Hinweise zu effizienterem Fahren einholen.• Mitwird Mobilität nachhaltiger und innovativer. Die Anzeige von öffentlichen Ladesäulen wurde unter anderem um zusätzliche Detailinformationen, beispielsweise zu Öffnungszeiten, Anbietern oder Authentifizierungsoptionen, erweitert. Zusätzlich wird die Verfügbarkeit auf den ersten Blick angezeigt. Außerdem werden Points of Interests wie Cafés oder Restaurants in der Nähe der Ladesäule aufgelistet.• DieFunktion der Heckklappe lässt sich jetzt individuell konfigurieren oder auf Wunsch komplett deaktivieren.BMW weist darauf hin, dass es aufgrund der Corona-Situation – mit Auswirkungen auf Verfügbarkeiten von Supportkapazitäten – beim Roll-Out des aktuellen Upgrades zu zeitlichen Verschiebungen in einzelnen Märkten kommen kann. Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass die Verfügbarkeiten einzelner Dienste und Verbesserungen aufgrund der Fahrzeugausstattung und in den unterschiedlichen Regionen variieren können. Fahrzeuge mit BMW Operating System 7, die ab Juli 2020 produziert wurden, sind bereits mit der neuesten Version samt zusätzlicher Funktionen ausgestattet. Kunden können in den Fahrzeugeinstellungen unter Remote Software Upgrade den Softwarestand einsehen und nach verfügbaren Upgrades suchen. Mittlerweile ist Remote Software Upgrade für über 20 BMW Modelle und damit fast für die gesamte BMW Flotte verfügbar.Anleitungen und Tipps zu Multimediafunktionen und Connectivity finden Sie in dem entsprechenden BMW How-To Kanal