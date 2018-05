Aus YouTube Red wird YouTube Premium: Google bereitet neuen Abo-Service vor

YouTube Premium

YouTube bereitet den Start des neuen Abo-Dienstesvor. Hinzu kommt die Variante. Beide ersetzen, das der Streamingdienst bislang für 9,99 US-Dollar pro Monat anbot.bietet werbefreie Musikvideos, herunterladbare Musikinhalte zur Offline-Nutzung und Playlisten, die sich am Musikgeschmack des jeweiligen Nutzers orientieren. Alle Funktionen sind über eine neue Mobil-App und einen neugestalteten Desktop-Player verfügbar. Die Mobil-Anwendung ermöglicht es im Gegensatz zu der Standard-App von YouTube, Musik im Hintergrund wiederzugeben, während der Nutzer ein anderes Programm – wie zum Beispiel Safari – verwendet.Wer bereits Googles Streaming-Servicefür 9,99 US-Dollar pro Monat abonniert hat, bekommtautomatisch dazu. Auf absehbare Zeit sollen beide Dienste ohnehin zusammengelegt werden. Der Zeitplan dafür ist noch nicht bekannt.kostet 9,99 US-Dollar/Monat. Zusätzlich gibt es mit(ohne „Premium“) eine werbefinanzierte Variante des Dienstes, für den Anwender nichts zahlen müssen.Wer weiterhin den gesamten Funktionsumfang vonnutzen möchte, wählt die Abo-Option. Diese ist mit 11,99 US-Dollar pro Monat 2 US-Dollar teurer als die nicht mehr lange verfügbare Red-Variante. Dafür gibt es alle YouTube-Inhalte ohne Werbung und exklusiven Content wie Cobra Kai, Step Up: High Water und Youth & Consequences. Ein Abo von „Premium“ ohneist nicht möglich.und starten am 22. Mai. Google bietet die Dienste zunächst nur in Australien, Neuseeland, Mexiko, Südkorea und den USA an. In den kommenden Wochen folgen weitere Länder, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz.