YouTube erstmals umsatzstärkste App - YouTube Red wird zum Erfolgsmodell

Die offizielle YouTube-App ist zwar schon eines der Urgesteine im App Store und zählt zu den Apps mit den meisten Downloads - bislang schaffte es Googles Videoplattform aber nicht, den Spitzenplatz der umsatzstärksten Apps zu erreichen. Dies hat sich nun geändert: In den USA konnte YouTube erstmals alle anderen iOS-Apps überholen . Daran lässt sich deutlich ablesen, wie beliebt das erst zweieinhalb Jahre alte Angebot "YouTube Red" geworden ist. Nutzer hierzulande schauen jedoch in die sprichwörtliche Röhre, denn das YouTube-Abo steht noch nicht international zur Verfügung.YouTube Red ermöglicht es, für den monatlichen Betrag von 9,99 Dollar werbefreie Videos zu sehen, Videos und Musik herunterzuladen, in der App auch per Hintergrund-Wiedergabe Inhalte laufen zu lassen sowie auf das Musik-Abo von Google Play zuzugreifen. Das Abo umfasst natürlich nicht nur Smartphones, sondern auch YouTube auf dem Computer sowie dem Fernseher.Vor wenigen Wochen gab es die offizielle Ankündigung, YouTube Red in 100 weiteren Ländern an den Start zu bringen. Ein Blick auf die Vergangenheit zeigt allerdings, dass derlei Aussagen mit großer Vorsicht genossen werden müssen. Ähnlich euphorisch hatte sich sich Google nämlich schon einmal gezeigt - und zwar Ende 2015, als YouTube Red in den USA erschien.