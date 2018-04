Aufwand lohnt sich nicht: Auch Instagram stampft App für Apple Watch ein

Rentiert sich eine eigene Watch-App?

In der Updatebeschreibung für die gestern aktualisierte Instagram-App findet sich die neue Möglichkeit, Hashtags zu folgen. Vergeblich sucht man dort allerdings den Hinweis, dass mit dem Update auf Version 39.0 die native watchOS-App verloren geht. Künftig können Nutzer des sozialen Bildernetzwerk ihre Apple Watch nur noch verwenden, um schön gestaltete Push-Mitteilungen direkt am Handgelenk mitzubekommen.Instagram reiht sich damit in eine immer länger werdende Liste großer Apps ein, welche in letzter Zeit von der Apple Watch verschwanden. Auch Twitter, Google Maps, Amazon und eBay sind nicht mehr nativ für watchOS zu haben. Im Falle von Instagram geht ein Dinosaurier von watchOS, denn die Facebook-Tochter gehörte zu den ersten Dritthersteller-Anwendungen für Apples Smartwatch. Genau dieses Alter dürfte auch einer der Hauptgründe für das Ende der App sein.Denn mit Wirkung zum 1. April fordert Apple von allen Entwicklern, die ein App-Update einreichen wollen, dass mindestens das watchOS 2 SDK verwendet wird. Es ist anzunehmen, dass die Entwicklung der Watch-App von Instagram nach dem Release weitgehend still stand und daher weiterhin auf dem watchOS 1 SDK basierte. Der Aufwand eines Updates auf das von Apple geforderte Entwicklerset erschien dem Konzern wohl zu hoch. Das wirft ein Schlaglicht darauf, wie rentabel die Apple Watch als Plattform für Entwickler erscheint. In einem Statement gab Instagram einer französischen Apple-Seite gegenüber zu verstehen, dass man weiterhin das beste Nutzungserlebnis für Besitzer von Apple-Produkten anstrebe. Dennoch habe man die Watch-App fallen gelassen, aber Apple-Watch-Nutzer können ja noch die verschiedenen Mitteilungen auf ihrer Uhr sehen.Apples Entwicklervorgaben folgen den angebotenen SDKs, um sicherzustellen, dass keine App-Leichen in den Stores verbleiben. Im Moment müssen ganz neue Apps für das aktuelle watchOS 4 SDK entwickelt sein, für Updates reicht das watchOS 2 SDK.Weiterführende Links: