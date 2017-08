Aufstellung: Die beliebtesten Smartphone-Modelle weltweit

Die nächste iPhone-Generation steht unmittelbar bevor - nicht nur die Apple-Welt wartet auf die Vorstellung und selbst Tim Cook gab auf der letzten Quartalskonferenz an, die Verkaufszahlen seien aufgrund dessen gedämpfter. Der aktuellen Marktanalyse von Strategy Analytics zufolge gab es für Apple aber zumindest im abgelaufenen zweiten Jahresquartal keinen Grund zur Sorge. Wirft man nämlich einen Blick auf weltweit verkaufte Smartphones und sortiert die Liste nach den Modellen mit dem größten Absatz, so nimmt Apple sowohl Rang 1 als auch Rang 2 ein. Mit rund 16,9 Millionen Exemplaren war das iPhone 7 das beliebteste Smartphone, gefolgt vom iPhone 7 Plus mit 15,1 Millionen verkauften Geräten. Erst dann folgen zwei Modelle des Konkurrenten Samsung, nämlich das Galaxy S8 mit 10,2 Millionen und das Galaxy S8+ mit 9 Millionen abgesetzten Geräten. Den fünften Platz nimmt das Xiaomi Redmi 4A mit 5,5 Millionen Stück ein.Auch wenn ein Platz in den Top 5 nach immensem Absatz klingt, ist die Masse der verkauften Geräte erst später zu finden. Die kaum zu überblickende Vielzahl an verschiedenartigen Smartphone-Modellen in jeder erdenklichen Ausprägung kommt als "Rest des Marktes" auf 304 Millionen Geräte. Somit entschieden sich fast 85 Prozent der Kunden für ein Smartphone, das es nicht in die Liste der fünf erfolgreichsten Geräte geschafft hat.Erst kürzlich hatten wir über eine vergleichbare Aufstellung berichtet, in der es um Verkaufszahlen nach Marke ging. In dieser Disziplin landet Apple weit hinter Samsung auf Platz 2, obwohl Apple die beiden populärsten Baureihen verkauft. Huawei, mit keinem Gerät in den Top 5 vertreten, kommt Apple dabei so nahe, dass es momentan spannend wird, ob Apple den zweiten Platz halten kann oder einen Rang zurückfällt. Für Apples finanzielles Ergebnis ist dies allerdings nicht sonderlich bedeutend - es dürfte Apple wenig Kopfzerbrechen bereiten, stückzahlenmäßig überholt zu werden, wenn dennoch fast alle Gewinne des Smartphone-Sektors bei Apple landen.