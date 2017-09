Aufgeplatztes iPhone 8 Plus: Apple untersucht Schaden durch Ladevorgang

Ladeprozess zerstört iPhone 8 Plus

The Next Web

Eine Nutzerin aus Taiwan klagt über einen größeren Schaden an ihrem neuen iPhone, der während des Ladevorgangs passiert sein soll. Das Gerät soll etwa drei Minuten nach Beginn des Aufladeprozesses in der Mitte aufgeplatzt sein. Konkret handelt es sich um ein iPhone 8 Plus in Gold und mit 64 Gigabyte Speicher. Das Display wölbte sich laut der Angabe immer mehr nach oben und setzte sich vom restlichen Gehäuse ab.[banner]Die veröffentlichten Bilder zeigen ein aufgeplatztes iPhone 8 Plus. Das kaputte Smartphone wurde inzwischen an Apple geschickt, damit der Konzern den Schaden eingehend untersuchen und auf Ursachenforschung gehen kann.Aus Japan gibt es eine ähnliche Meldung . Der Betroffene Nutzer soll das Gerät allerdings bereits im aufgeplatzten Zustand erhalten haben. Als er die Verpackung öffnete, sei das iPhone laut des Berichts schon durch die Displaywölbung beschädigt gewesen. Auch einige andere Anwender meldeten entsprechende Schäden.Aktuell kann noch nicht abgeschätzt werden, ob es sich nur um Einzelfälle handelt oder Apple ein größeres Problem bevorsteht. Warum die iPhones aufgeplatzt sind, ist bislang völlig unklar. Alles deutet auf einen Fehler des Akkus hin. berichtet von einem unbestätigten Gerücht, wonach der Akku des iPhone 8 Plus von Amperex Technology Limited (ATL) stammt – dem gleichen Hersteller, der die Batterien des berüchtigten Samsung Galaxy Note 7 lieferte. Der südkoreanische Konzern zog das Modell wegen Akku-Brandgefahr im Oktober 2016 aus dem Verkehr