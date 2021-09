Mehr kostenloser iCloud-Speicher für Datenübernahme: Apple löst WWDC-Versprechen ein

Kostenloser iCloud-Speicher ist knapp bemessen

Automatische Gratis-Erweiterung bei Datenübernahme

Drei Wochen Zeit für die Übertragung der Daten

Apple zeigt sich bekanntlich recht knauserig, was den kostenlosen Speicherplatz in iCloud betrifft. Gerade einmal fünf Gigabyte spendiert das Unternehmen ohne Berechnung jedem Inhaber einer Apple-ID. Wer mehr haben möchte, muss ein Abonnement abschließen und monatlich oder jährlich dafür zahlen. Mitbewerber wie etwa Google sind da großzügiger, der Suchmaschinenriese stellt 15 Gigabyte gratis zur Verfügung.Da viele iPhone- und iPad-Besitzer Apples Cloud-Service für die Backups ihrer Geräte nutzen, ist dieser kostenlose Speicher sehr knapp bemessen. Besonders ärgerlich ist das vor allem, wenn man sich ein neues Smartphone oder Tablet aus Cupertino anschafft, welches Daten und Einstellungen mithilfe eines iCloud-Backups des Vorgängers übernehmen soll. Wenn in diesem Fall der Platzbedarf das Gratis-Kontingent auf Apples Servern übersteigt, hat der Nutzer nur drei Möglichkeiten: Er stockt den Speicher auf und zahlt zumindest für einige Zeit einen Aufpreis, sichert die Daten des bisherigen iPhones auf Mac beziehungsweise PC oder nutzt die Gerät-zu-Gerät-Migration.Apple ist sich dieser Problematik bewusst und zeigte bereits vor Monaten ein Einsehen. Auf der World Wide Developers Conference (WWDC) im Juni dieses Jahres kündigte das Unternehmen an, für die Übertragung von Daten zwischen einem neu erworbenen und einem vorhandenen iDevice einen "Bonus" zu gewähren (siehe ). In diesen Fällen lässt sich der kostenlose iCloud-Speicher ohne zusätzliche Kosten erweitern. Parallel zum Erscheinen von iOS 15 und iPadOS 15 hat Apple dieses Versprechen jetzt eingelöst. Wählt man auf dem bisher verwendeten iPhone in den Systemeinstellungen die Option "Gerät übertragen/zurücksetzen", weist iOS 15 auf nicht ausreichenden iCloud-Speicherplatz hin und vergrößert diesen automatisch.Das erweiterte Kontingent steht natürlich nicht unbegrenzt zur Verfügung. Nach drei Wochen reduziert Apple den kostenlosen Speicherplatz ohne Zutun des Nutzers wieder auf die Regelgröße von fünf Gigabyte und löscht sieben Tage später auch das Backup. Allerdings lässt sich dieser Zeitraum einmal verlängern, und zwar um weitere 21 Tage. Maximal stehen also 42 Tage zur Verfügung, um sämtliche Daten und Einstellungen vom alten iPhone auf das neue Gerät zu übertragen.