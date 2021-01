Apples ungefragte Lautstärkereduzierung: iOS 14.4 kann Abhilfe schaffen

iOS 14 drosselt Lautstärke vorbehaltlos

iOS 14.4 erlaubt Kategorisierung von Audioquellen

Mit iOS 14 erhielten Anwender ein Feature, das einen durchaus zweischneidigen Eindruck hinterließ: Bluetooth-Kopfhörer zeigen nun die Lautstärke an – diese wird auch in der Health-App erfasst und ausgewertet. Geben die Kopfhörer über einen bestimmten Zeitraum zu laute Klänge aus, hat das Folgen: Apple drosselt dann ungefragt die Lautstärke – und erlaubt Nutzern nicht, diese Funktion zu deaktivieren. Das allein sorgt bei vielen Anwendern bereits für Unmut – erschwerend kommt hinzu, dass Cupertino nicht zwischen den Audioquellen unterscheidet: Selbst Bluetooth-Lautsprecher und Autoradios reduzieren die Lautstärke. Gesundheitliche Gründe sind in den letztgenannten Fällen wohl nicht so sehr geltend zu machen. Apple scheint nun ein Einsehen zu haben.Um bleibende Hörschäden zu vermeiden, sollten sich Anwender keinen allzu hohen Lautstärken aussetzen: Wer das doch tut, erhält auf seinem iPhone nach einiger Zeit eine Mitteilung. Die Lautstärke wird dann um 50 Prozent reduziert – ganz gleich, ob das der Nutzer möchte oder nicht. Besonders ärgerlich ist das bei Bluetooth-Ausgabegeräten wie externen Lautsprechern: Auch hier kennt die Software kein Erbarmen und drosselt ungefragt die Lautstärke. Mit der zweiten Beta von iOS 14.4 lenkt Apple ein und ermöglicht Anwendern, das Problem zu umschiffen.iOS 14.4 hält bislang eher wenige Änderungen bereit – die meisten Neuerungen beschränken sich auf die Interaktion mit einem HomePod mini (siehe ). Immerhin lassen sich nun Bluetooth-Ausgabegeräte kategorisieren – Nutzer haben die Wahl zwischen den Punkten Autoradio, Kopfhörer, Hörgerät, Lautsprecher oder einem sonstigen Gerät. Mit dem neuen Menü verschwinden die oben genannten Benachrichtigungen zwar nicht, treten aber gegebenenfalls nicht länger in Situationen auf, welche einen derartigen Schutz nicht erfordern. Außerdem haben diese Einstellungen einen weiteren Nebeneffekt: Apples Karten-App speichert den Standort des Autos, um dessen späteres Auffinden zu erleichtern – vorausgesetzt das iPhone erkennt, dass es aus einem Wagen entfernt wird. Bisweilen identifizierte iOS ein Autoradio aber nicht als solches – nun kann der Nutzer manuell nachhelfen.