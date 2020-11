Über das Ziel hinausgeschossen? iOS und die Lautstärkereduzierung

Musik zu laut? Kontrollzentrum gibt Auskunft

iOS verringert die Lautstärke – ungefragt

Links: „Laute Töne reduzieren“ sorgt wider Erwarten nicht für Abhilfe. Rechts: Der Haken an dieser Stelle graut lediglich den Punkt „Laute Töne reduzieren“ (links) aus.

Auch Lautsprecher und Autoradios betroffen

Manchmal ist ein Feature gut gemeint – und kommt beim Nutzer gar nicht gut an. Apple versieht iOS 14 mit einer Funktion, welche die Lautstärke misst, die Kopfhörer ausgeben. Das soll Cupertino zufolge vor allem bei den EarPods und AirPods sehr genau funktionieren. Die Daten werden in der Health-App ausgewertet und können so einen Beitrag dazu leisten, den Nutzer vor etwaigen Hörschäden zu schützen . Mancher Anwender mag das als bevormundend erleben – tatsächlich geht die Funktion vielen mittlerweile zu weit: So verringert die Software ungefragt den Lautstärkepegel – und das selbst in jenen Fällen, bei denen die Audioquellen gar keine Kopfhörer sind.Wer hohen Lautstärken über einen längeren Zeitraum ausgesetzt ist, muss unter Umständen mit bleibenden Hörschäden rechnen. Um das zu vermeiden, bietet iOS 14 einige praktische Funktionen an: So lässt sich beispielsweise der Lautstärkepegel mit angeschlossenen Kopfhörern auf einer Dezibel-Skala anzeigen. Dazu muss das Kontrollzentrum via Einstellungen > Kontrollzentrum > Hören um den entsprechenden Punkt erweitert werden:Kommt es zu einer anhaltend lauten Soundwiedergabe, ermahnt die Software den Anwender, indem sie einen Hinweis einblendet. Diese Mitteilungen lassen sich nicht deaktivieren – vielmehr muss der Nutzer ihre Konsequenzen tragen: Die Lautstärke wird um 50 Prozent reduziert. In den Systemeinstellungen gibt es zwar einige Punkte, die auf den ersten Blick Abhilfe versprechen, doch in der Sache nicht weiterhelfen: So lässt sich zwar der Punkt „Laute Töne reduzieren“ (Töne & Haptik > Kopfhörersicherheit) ausschalten – das bedeutet aber lediglich, dass die Kopfhörer gar nicht erst einen zu hohen Pegel erreichen. Ebenfalls verwirrend: Im Bereich „Bildschirmzeit“ findet sich bei den „Beschränkungen“ der Punkt „Laute Töne reduzieren“. Wer hier den Haken bei „Nicht erlauben“ setzt, erzielt damit aber kein zufriedenstellendes Ergebnis: Der gleichlautende Punkt im Bereich „Kopfhörersicherheit“ wird damit nur ausgegraut.Erschwerend kommt hinzu, dass iOS nicht in der Lage ist, zwischen Kopfhörern und Bluetooth-Lautsprechern oder einem Autoradio zu unterscheiden. So wird die Lautstärke auch in diesen Fällen heruntergeschraubt, obwohl es zu keiner gesundheitlichen Gefährdung kommt. Das empört bereits so manche Nutzer – die auf ein Update hoffen, um das „Feature“ deaktivieren zu können.