Apples neue „Gift Cards“ ab sofort verfügbar: Ende des rabattierten Guthabens?

Geschenkkarten für alle Produkte im Apple-Kosmos

Abschied von den alten Karten – und den Rabatten?

Bisweilen stiften die Guthabenkarten von Apple Verwirrung: Nicht allen potenziellen Käufern ist klar, ob sich damit lediglich digitale Güter über den App Store kaufen und Dienste abonnieren lassen oder ob sich diese auch für den Erwerb von Hardware im Apple Online Store oder gar lokalen Apple Stores eignen. Außerdem gab Cupertino auch Karten aus, die ausschließlich dem letztgenannten Zweck dienten. In den USA ist die Situation längst anders: Seit knapp zwei Jahren bietet Apple Geschenkkarten an, welche gleichermaßen für den Kauf digitaler und physischer Produkte geeignet sind. Das Konzept hält ab sofort auch hierzulande Einzug.Wer sich eine der bislang verfügbaren „App Store & iTunes“-Karten zulegte, konnte das Guthaben einsetzen, um Abonnements wie Apple One oder Apple Music zu bezahlen und damit Anwendungen im App Store kaufen. Nun geht Cupertino einen Schritt weiter: Ab sofort der Konzern sogenannte „Apple Gift Cards“ an: Diese ermöglichen auch den Kauf von Hardware – und zwar ganz gleich, ob sich der Nutzer diese online über den offiziellen Store oder über einen lokalen Apple Store zulegt. Autorisierte Händler akzeptieren die Karten jedoch nicht.Die neuen „Gift Cards“ lassen sich unkompliziert auf Apples deutscher österreichischer oder Schweizer Internetseite erwerben. Das Unternehmen schlägt die Preisstufen 25, 50 sowie 100 Euro beziehungsweise Franken vor, Nutzer können aber einen beliebigen Betrag von 10 bis 250 Euro (Franken) wählen – Dezimalangaben sind hingegen nicht erlaubt. Die Verwendung der Karten zum Kauf von Hardware ist bereits möglich. Wer den offenen Betrag aber über ein Finanzierungsangebot oder PayPal begleichen möchte, geht leer aus:Bei Apple gekaufte Geschenkkarten kommen laut Eigenauskunft binnen einer Stunde per E-Mail an, Käufer können zudem aus unterschiedlichen Designvorschlägen wählen und eine Botschaft hinzufügen. Unklar ist, ob die neuen „Apple Gift Cards“ im Rahmen verschiedener Aktionen mit Bonusguthaben oder Rabatten einhergehen: Apple dürfte daran gelegen sein, Preisnachlässe dieser Art für Hardware-Käufe zu verhindern. Die bisher mitunter in Supermärkten erhältlichen „App Store & iTunes“-Karten waren oftmals im Preis reduziert, Apple nimmt diese nun aus dem Sortiment. Nachlässe für das Guthaben, das direkt im App Store über die Apple-ID bezogen wird und dem Kauf von Apps und Abonnements dient, erscheinen aber weiterhin denkbar.