Apples jährlicher Beer Bash: Konzert stimmt Mitarbeiter auf Weihnachten ein

Quelle: Twitter Quelle: Twitter

Apple beteiligt sich an Geschenke-Aktion für Kinder

Zu Apples traditionellem Beer Bash versammelten sich wenige Wochen vor Weihnachten wieder viele Mitarbeiter des Unternehmens auf dem Infinite Loop Campus. Am ersten Freitag im Dezember läutet Apple traditionell die Weihnachtszeit mit einer großen Feier für die eigene Belegschaft ein.Der Höhepunkt des Tages war ein Konzert von Idina Menzel, für das sich Apple-CEO Tim Cook via Twitter mit dem Lob „Deine Stimme ist ein Geschenk“ bei der Künstlerin bedankte. Sie sang einige Lieder aus dem Soundtrack zu Disneys Weihnachts-Blockbuster Frozen (2013), darunter die Hit-Single „Let It Go“. Auch letztes Jahr kam ein prominenter Gast nach Cupertino: No Doubt-Frontfrau Gwen Stefani trat seinerzeit auf.Zusätzlich zum Beer Bash erinnerte Cook an das jährliche Toys for Tots-Programm, an dem sich Apple beteiligt. Toys for Tots wird von United States Marine Corps Reserve organisiert. Es geht darum, Spielzeug für Kinder zu sammeln, deren Eltern sich keine Weihnachtsgeschenke leisten können.