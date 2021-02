Apples VR-Headset: Erscheinungsdatum schon Anfang 2022?

Produktionsbeginn: Ende 2021

Die Hardware

AR-Brille wohl erst später

Als Apple ARKit (kurz für Augmented-Reality-Kit) im Sommer 2017 vorstellte, experimentierten viele Entwickler mit den neuen Programmierschnittstellen. Nach Erscheinen von iOS 11 inklusive ARKit im Herbst 2017, veröffentlichten viele Programmierer Spiele, Apps und Gimmicks basierend auf Apples neuem Framework. ARKit dient dazu, 3D-Objekte so darzustellen, als würden sie sich in der echten Welt befinden. Mittels der iPhone- oder iPad-Kamera nimmt das iOS-Gerät die Umgebung auf und stellt 3D-Objekte zusätzlich im Bild dar, mit welchen der Nutzer über den Touch-Screen interagieren kann. Doch in letzter Zeit ist das Interesse der Entwicklergemeinde an ARKit etwas abgeflaut.Schon kurz nach der Vorstellung von ARKit kamen Gerüchte auf, dass Apple Großes bezüglich Augmented Reality und Virtual Reality plant. Erst kürzlich berichtete der gewöhnlich sehr gut informierte Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple erste Produkte bereits 2022 auf den Markt bringen könnte.Die Analysten von JP Morgan wollen nun erfahren haben, dass die Entwicklung eines Virtual-Reality-Headsets schon recht weit fortgeschritten ist und Apple sich auf einen baldigen Produktionsstart vorbereitet. Im vierten Quartal 2021 soll Apple mit der Komponentenfertigung beginnen – auch Apples Chipfertiger TSMC hat wohl einen Auftrag, Prozessoren für das Headset beisteuern.Das VR-Headset soll sich vom Design her an den aktuellen VR-Produkten von Facebook/Oculus, HTC und Sony orientieren und über ein System mit sechs Linsen verfügen. Ferner setzt Apple einen LiDAR-Scanner ein, um die Umgebung abzutasten. Damit ist es möglich, dass das Headset den Nutzer warnt, wenn er im Begriff ist, gegen eine Wand zu laufen. Ferner kann über die per LiDAR erfasten Daten die echte Umgebung in der VR-Welt eingeblendet werden.JP Morgan geht davon aus, Apple wird für das Headset über 500 Dollar veranschlagen – alleine die Komponentenkosten könnten bereits über 500 Dollar betragen. Bereits Mark Gurman sagte, dass Apple für das Headset einen Preis deutlich über der Konkurrenz veranschlagt.Derzeit buhlen Pegatron wie auch Quanta Computer um den Fertigungsauftrag von Apple – und Foxconn habe bereits den Zuschlag für die Fertigung einiger Komponenten erhalten, so ein Bericht von DigiTimes Eine Brille mit Augmented-Reality-Funktionen, welche Zusatzinformationen in Brillengläsern darstellt, wird wahrscheinlich nicht in den nächsten 12 bis 18 Monaten erscheinen, so JP Morgan. Apple lege hier großen Wert darauf, die AR-Brille möglichst leicht und hübsch zu gestalten und einen hohen Tragekomfort sicherzustellen.