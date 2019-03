Apples TV-Dienst: Zunächst kaum eigene Inhalte und eingeschränkter Katalog

Noch immer nicht alle Vereinbarungen

Studios sind unschlüssig

Der eigentlich wegweisende Markteintritt kommt später

"Jetzt muss nur noch Hollywood mit dabei sein", heißt es momentan bei Apple. Einem Bericht von Bloomberg zufolge laufen die letzten Vorbereitungen, um bis zur offiziellen Präsentation des Streaming-Dienstes möglichst viele Studios mit an Bord zu haben. In einem Punkt wird Apple zu Anfang nämlich den aktuellen Platzhirschen wie Netflix oder Amazon Prime unterlegen sein: Bis viele exklusive Inhalte für den Dienst erscheinen und Apple sich damit auch contentmäßig absetzen kann, vergehen noch Monate. Wie es momentan aussieht, müssen sich Abonnenten von "Apple Movies", oder wie auch immer das Streaming-Angebot dann heißt, zunächst weitgehend auf Drittanbieter-Material beschränken.Für Apple ist es daher wichtig, wenigstens einen weitgehend vollständigen Katalog anbieten zu können. Dazu reicht es beispielsweise aus, Serien ins Portfolio aufzunehmen, die andere Streaming-Anbieter momentan nicht ausstrahlen. Sollte "Apple Movies" hingegen weder mit exklusiven Inhalten aufwarten, noch das Sortiment der Konkurrenz erreichen, könnte der Marktstart ziemlich nach hinten losgehen und von viel schlechter Presse begleitet sein. Wie es im Bloomberg-Bericht heißt, steht weiterhin offen, welche namhaften Studios sich von Anfang an anschließen. Die Verhandlungen laufen fast bis zum letzten Augenblick – als Deadline habe Apple den kommenden Freitag festgelegt.Bei den Sendern und Studios herrsche noch Unsicherheit, wie man Apples Markteinstieg bewerten solle. Handelt es sich um einen direkten Konkurrenten sowie eine Gefahr für das bestehende Geschäftsmodell? Oder bietet Apples TV-Dienst Wachstumsmöglichkeiten durch neues Publikum? Oder ist Apple so wie Netflix einzuordnen – also irgendwo in der Mitte zwischen Konkurrenz und Partner? Essenzielle Fragen wie diese machen rasche Einigungen nicht einfach, zumal ein abschließendes Urteil schwer möglich ist.Apples großer Reigen eigenproduzierter Inhalte soll erst im Herbst erscheinen – und aus der Distributionsplattform einen Content-Anbieter mit Serien machen, die man ausschließlich bei Apple zu sehen bekommt. Wie sehr sich Apple im TV-Markt etablieren kann, zeigt sich wahrscheinlich erst ab diesem Zeitpunkt. Filme kaufen und mieten kann man im iTunes Store schon seit vielen Jahren – was aus Apple aber sicherlich keinen TV-Anbieter macht. Die aktuelle Dienste-Struktur mit Fokus auf exklusiven Content ändert dies demnächst grundlegend.