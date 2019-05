Apples TV-App auf Samsung-Fernsehern: Video gibt erste Eindrücke der UI

Gleiche Features wie beim Apple TV

AirPlay 2 auch an Bord

Samsung FHD/HD 4, 5 Series (2018)

Samsung QLED 4K Q6, Q7, Q8, Q9 Series (2018 und 2019)

Samsung QLED 8K Q9 Series (2019)

Samsung The Frame Series (2018 und 2019)

Samsung The Serif Series (2019)

Samsung UHD 6, 7, 8 Series (2018 und 2019)

Apple überraschte zu Beginn des Jahres mit der Ankündigung, die hauseigene Multimedia-Schnittstelle AirPlay 2 künftig auch diversen TV-Anbietern wie LG oder Samsung bereitzustellen. Im Zuge dessen lässt sich sogar Apples TV-App auf besagten Fernsehgeräten installieren, solange der jeweilige Hersteller dies unterstützt – bislang und voraussichtlich auch für die nähere Zukunft beschränkt sich das auf Samsung-Fernseher. Nach dem jüngsten Firmware-Update für mehrere Geräte des südkoreanischen Herstellers steht die folgerichtig die TV-App von Apple zur Verfügung.MacRumors hat die Apple-Anwendung auf dem 2018er Samsung-TV Q6F getestet. Nach der Installation der für die Apple-Features benötigten Firmware-Aktualisierung lässt sich Apples TV-Software anwählen. Die Anwendung sieht vom User Interface her fast genauso wie das Pendant des Apple TV aus. Die „Watch Now“-Sektion zeigt Filme und Serien, die der Anwender sich vor Kurzem angesehen hat. Zudem gibt es Empfehlungen für neue Inhalte und Content, der momentan bei vielen Nutzern beliebt ist. Auch eine speziell für Kinder ausgerichtete Kids-Sektion gibt es, ebenso wie die schon vom Apple TV bekannte Suchen-Funktion.Der iTunes Store steht – wie vom Apple TV bekannt – ebenfalls zur Verfügung. Anwender können sowohl Filme ausleihen oder Kaufen als auch auf schon erworbene Inhalte zugreifen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich über „Apple TV Channels“ Abos für diverse Drittanbieter-Angebote zu bestellen – darunter für US-Nutzer die PayTV-Dienste HBO oder Showtime. Die Channel-Inhalte lassen sich direkt über die Apple-App anschauen, das Öffnen einer anderen Anwendung ist nicht vonnöten.Zusätzlich zur TV-App ist auch AirPlay 2 auf kompatiblen Samsung-Geräten verfügbar. Die Funktionsweise erinnert stark an das Apple TV. iPhone-Nutzer etwa können Videoinhalte von zum Beispiel YouTube direkt an das Samsung-TV schicken und dort betrachten. Damit fällt ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal des Apple TV weg. Im Gegensatz zu Anbietern wie Sony oder LG plant Samsung allerdings keine HomeKit-Implementierung für die hauseigenen Geräte. Samsung-Fernseher sind entsprechend nicht als auswählbare Option in der Home-App von iOS verfügbar.AirPlay 2 und Apples TV-App wird für folgende Samsung-Fernseher angeboten: