Apples Stellenanzeigen weisen auf AR-Version von Maps hin

AR findet Erwähnung in Maps-Stellenbeschreibung

iOS- und macOS-Entwickler brauchen Maps- und AR-Kenntnisse

Apple sucht in verschiedenen Fachrichtungen verstärkt Ingenieure für seine AR-Projekte, das geht aus den Stellenanzeigen des Konzern hervor. Beispielsweise soll ein "Product Architect" für Apple Maps den Dienst anscheinend über die Technologie erlebbar machen. Auch in den Job-Beschreibungen für hauseigene iOS- und macOS-Entwickler erwähnt das Unternehmen "Maps" und "AR", hat Thinkum herausgefunden Gleich sechs aktuelle Stellengesuche tragen "AR" im Titel. Neben Anwendungsentwicklern finden sich darunter Spezialisten für Bedienoberflächen und visuelle Effekte. Doch auch in anderen Job-Beschreibungen, etwa für einen Produktdesigner von Apple Maps, stehen die magischen zwei Worte "Augmented Reality". Apple führt aus: "Digitale Karten sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, doch trotz ihrer Allgegenwart stecken sie noch in den Kinderschuhen. Von der urbanen Mobilität bis zur Indoor-Positionierung, von LIDAR bis zu Augmented Reality – Fortschritte in der Technologie und neue Arten von Daten treiben Innovationen in allen Bereichen der digitalen Kartierung voran. Wenn Sie Karten lieben und sich für das Mögliche begeistern, sind Sie in bester Gesellschaft." Hier gibt das Unternehmen recht klar zu verstehen, wohin die Reise des Dienstes geht.Unter "weitere Anforderungen" führt die Stellenbeschreibung für einen "iOS/macOS Engineer" ebenfalls beide Felder auf. Der Bewerber soll mit APIs von Maps und CoreLocation genauso vertraut sein wie mit denen für AR. Zudem betont die Ausschreibung, dass "umfangreiche" Absprachen mit dem Entwickler-Team des Karten-Dienstes vorgesehen sind – sowie mit vielen anderen internen Gruppen. Alles in allem spricht viel dafür, dass wir in der Zukunft eine AR-optimierte Version der Kartenanwendung sehen werden.