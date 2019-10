Nach Sparten sortiert

Apple verkündete soeben die Ergebnisse für das abgelaufene dritte Jahresquartal. In Apples Zählung handelt es sich um das vierte Quartal 2019, denn das Geschäftsjahr beginnt bekanntlich schon am 1. Oktober. Apple Prognose für das abgelaufene Geschäftsquartal lag zwischen 61 und 64 Milliarden Dollar. Jetzt gibt es Gewissheit: Der Umsatz liegt bei 64 Milliarden Dollar, der Gewinn bei 13,7 Milliarden Dollar. Im Vergleichsquartal vor einem Jahr erwirtschaftete Apple 62,9 Milliarden Umsatz und einen Gewinn von 14,1 Milliarden. Analysten gingen von einem Umsatz von etwa 63 Milliarden Dollar aus.Verkaufte Stückzahlen der einzelnen Baureihen nennt Apple bekanntlich nicht mehr, im Finanzbericht lassen sich aber die einzelnen Unternehmenssparten finden:: 6,99 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal: 7,4 Milliarden): 33,3 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal: 37,1 Milliarden): 4.66 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal: 4 Milliarden): 12,5 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal: 9,9 Milliarden): 6,52 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal: 4,2 Milliarden)Das Weihnachtsquartal gehört zu dem wichtigsten bei Apple – dort erwirtschaftet das Unternehmen den meisten Umsatz, da viele Apple-Produkte unter dem Weihnachtsbaum landen. Apple erwartet einen Umsatz zwischen 85,5 und 89,5 Milliarden Dollar – der Konzern ist sich also relativ sicher, das Ergebnis des Weihnachtsquartals im Vorjahr von 84,3 Milliarden Dollar zu übertreffen. Dies ist ein sehr gutes Zeichen, da Apple nun wieder Wachstum vorweisen kann.Noch vor einem Jahr musste Apple eine Umsatzwarnung herausgeben, da sich besonders die iPhone-Verkäufe in China nicht wie erwartet entwickelten. Dies hatte natürlich einen gewaltigen Absturz der Aktie zur Folge – doch sollte Apple in diesem Jahr einen Umsatz in der genannten Spanne erwirtschaften, dürfte dies ein sehr positives Signal an den Anlegermarkt senden. Darüberhinaus hat Apple in der Vergangenheit stets sehr konservative Zukunftsprognosen aufgestellt – und besonders in diesem Jahr wird Apple nach der Umsatzwarnung im letzten Jahr nicht zu hoch pokern.Cook zeigt sich begeistert von dem Rekordumsatz, denn noch nie erwirtschaftete Apple im 4. Geschäftsquartal so viel Umsatz. Hauptsächlich sei der hohe Umsatz auf Wearables (Watch, AirPods), Services (App Store, iCloud, Apple Music) und das iPad zurückzuführen, so Cook. Er blicke optimistisch auf das Weihnachtsquartal, da die Testberichte des neuen iPhone 11 sehr positiv seien, die AirPods Pro sehr gut ankommen und der Marktstart von Apple TV+ nur noch zwei Tage in der Zukunft läge.Apples Board of Directors hat die Dividende für das abgelaufene Quartal auf 0,77 Dollar pro Aktie festgelegt. Diese wird am 14. November an die Aktionäre ausgeschüttet. Im abgelaufenen Quartal hat Apple eigene Aktien im Wert von 18 Milliarden Dollar von Anlegern zurückgekauft.Vergleicht man Apples Geschäftsjahr 2018 und 2019 wird allerdings deutlich, dass Apple im Jahr 2018 noch mehr Umsatz und Gewinn erwirtschaftete. In 2018 erzielte Apple einen Umsatz von 265 Milliarden Dollar und einen Gewinn von knapp 60 Milliarden – 2019 hingegen nur 260 Milliarden Dollar Umsatz und 55 Milliarden Gewinn. Da Apples Geschäftsquartale aber um ein Quartal zum Kalenderquartal verschoben sind, ist das schlechte Weihnachtsquartal 2018 in das Geschäftsjahr 2019 gewandert.