Apples Health-Chef verlässt das Unternehmen

Rechts Anil Sethi, links seine inzwischen verstorbene Schwester Rechts Anil Sethi, links seine inzwischen verstorbene Schwester

Einer der weniger bekannten, dennoch einflussreichen Manager bei Apple war Anil Sethi, Leiter der Health-Abteilung. Wie jetzt bekannt wurde, zieht sich Sethi jedoch von Apple zurück. Apples COO Jeff Williams gab an , Sethi sei ohnehin schon seit einigen Monaten freigestellt gewesen, um sich um seine kranke Schwester Tania zu kümmern. Ihr gegenüber gab Anil Sethi das Versprechen ab, sich fortan vollständig dem Kampf gegen Krebs zu widmen. Mit der Gründung eines Startup-Unternehmens und dem Weggang von Apple setzte Sethi in die Tat um, was er Tania zusagte.Sethi hatte schon in den 80er Jahren bei Apple gearbeitet, dann aber eigene Pläne verfolgt. Unter anderem gründete er Glimpse, einen Anbieter, der sich mit dem Austausch medizinischer Daten befasste. Zurück zu Apple gelangte Sethi, als Cupertino im vergangenen Jahr Glimpse aufkaufte.Laut Sethi hatte Apple damals rund 50 Unternehmen ins Auge gefasst, sich dann aber für seine Expertise entschieden. Ihn faszinierte daran, wie vielen Menschen Apple die Technologie zur Verfügung stellen kann. Sethis neues Unternehmen wurde gestern in San Francisco vorgestellt, auf seinem Linkedin- Profil nennt sich Sethi allerdings immer noch "Director, Apple Health".