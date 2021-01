Apples Hardware-Chef tritt ab – Dan Riccio übergibt den Stab

Dan Riccio



John Ternus

Als Hardware-Urgestein Bob Mansfield vor neun Jahren erstmals seinen Rücktritt vollzog, stand Dan Riccio fortan als Senior Vice President an der Spitze des Hardware-Bereichs. Auch nach Mansfields Comeback änderte sich daran nichts. Jetzt gab Apple per Pressemitteilung bekannt, dass es erneut zu einem Führungswechsel kommt, denn Riccio ist nicht länger "Senior Vice President of Hardware Engineering". Stattdessen übernimmt er eine "neue Rolle für ein neues Projekt", so die Unternehmensangaben. Damit sei er weiterhin direkt CEO Tim Cook unterstellt, worum es aber im Detail geht, nennt Apple nicht. Ein Nachfolger steht bereits fest, in Riccios bisherige Rolle schlüpft John Ternus – ebenfalls langjährige Führungskraft im Hardware-Sektor.Für Riccio begann die Karriere bei Apple im Jahr 1998, als er zunächst im Designteam arbeitete. 12 Jahre später war er bereits "Vice President of iPad Hardware Engineering", 2012 dann Chef der gesamten Hardware-Entwicklung. Somit gilt er als eine der wichtigsten Figuren hinter Produkten wie iPad, Apple Watch, AirPods sowie den jüngst gezeigten M1-Macs. In der Pressemitteilung gibt Riccio an, nach 23 Jahren sei nun aber die Zeit für einen Wechsel gekommen. Jetzt könne er sich endlich mit voller Energie darum widmen, was er am meisten liebe: Ganz neue Dinge zu erschaffen. Was damit gemeint ist, bietet viel Raum für Spekulationen – die Vermutungen reichen von AR-Hardware über einen Wechsel ins Auto-Team bis hin zu vollständig neuen Produktkategorien. Ob damit allerdings tatsächlich Produktverantwortung gemeint ist, sei einmal dahingestellt. Apple wählte besagte Floskel in der Vergangenheit schon häufiger, wenn betont werden sollte, dass namhafte Mitarbeiter nicht vollständig aus dem Unternehmen ausscheiden.Vor 20 Jahren kam Ternus zu Apple und betätigte sich ebenfalls zunächst im Bereich Produktdesign. Seine Laufbahn führte ihn allerdings direkt in die Hardware-Entwicklung, wo er seit 2013 die Position eines Vice President innehatte. Viel ist über Ternus allerdings nicht bekannt. Gemäß Pressemitteilung machte er einen Bachelor of Science in Mechanical Engineering an der University of Pennsylvania – und war Entwicklungsleiter des iPhone 12. Auf Apples " Leadership "-Seiten findet man bislang noch kein Profil zu seiner Person.