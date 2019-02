Apples Glaswürfel-Store in New York: Baldige Wiedereröffnung deutet sich an

Wiedereröffnung im ersten Halbjahr 2019

Under Armour als Leidtragender

Apples vom Design her wohl stilbildendstes Ladengeschäft öffnet voraussichtlich bald wieder die Pforten. Nachdem der Apple Store an der Fifth Avenue in New York mittlerweile seit über zwei Jahren wegen Umbauarbeiten geschlossen ist, sollen die Renovierungsmaßnahmen weitgehend beendet sein. Das Unternehmen schloss den Store im Jahr 2017, um die unterirdische Verkaufsfläche des vom auffälligen Glaswürfel-Eingang geprägten Geschäfts zu verdoppeln.Angela Ahrents kündigte die Wiedereröffnung auf dem iPhone-Event 2017 noch für 2018 an. Spätestens zum Jahresende solle es soweit sein, so Apples Retail-Chefin damals. Doch das Unternehmen verfehlte die selbstgesetzte Frist. Der jetzige Hinweis zum absehbaren Verkaufsstart in Apples Fifth Avenue-Store stammt nicht vom Unternehmen selbst, sondern von Boston Properties-CEO John Powers. Apple mietet die prestigeträchtige Ladenfläche, deren Würfeleingang zwischenzeitlich zu den meistfotografierten Attraktionen New Yorks gehörte, von Boston Properties. „Wir arbeiten sehr hart mit Apple am Apple Store“, so Powers. Zwar sei noch kein genauer Termin bekannt, doch Kunden können dem CEO zufolge auf jeden Fall im ersten Halbjahr 2019 mit der Wiedereröffnung rechnen . Apple selbst gab keine Stellungnahme ab.Außer Apple ist auch ein weiteres Unternehmen sehr daran interessiert, dass der bekannte Apple Store so bald wie möglich wieder eröffnet wird. Der amerikanische Sportartikel-Anbieter Under Armour möchte gerne eine neue Ladenpräsenz an der Fifth Avenue eröffnen, muss momentan aber noch warten. Der Grund: Apple mietet aktuell eine Ersatz-Ladenfläche in der Nähe des Würfel-Stores, um weiterhin ein Retail-Angebot vor Ort zu haben.Besagte Verkaufsfläche möchte Under Armour als dauerhaften eigenen Store-Bereich nutzen und hatte sich ursprünglich auf einen Einzug im Jahr 2018 eingestellt. Apples länger als gedachte Baumaßnahmen führten aber dazu, dass das Unternehmen die Präsenz im Ersatz-Verkaufsbereich verlängern musste.