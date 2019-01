Wie Apples neue Retail-Strategie aussieht: Qualität statt Quantität

Weniger Neueröffnungen, mehr Event-Angebote im Store

Apples Retail-Chefin Angela Ahrendts hat gegenüber Vogue Business Einblicke in die Strategie der Apple Stores gegeben. Im Gegensatz zum Credo von vor einigen Jahren gehe es mittlerweile nicht mehr darum, Rekordwerte bei der Anzahl von Neueröffnungen zu knacken. Vielmehr soll jeder einzelne Apple Store Kunden ein noch umfassenderes Retail-Erlebnis als bisher bieten. Ahrendts bezeichnet Apples neue Store-Marschroute als „Experiential Retail“.Apple eröffne mittlerweile „weniger, dafür aber größere Einzelhandelsgeschäfte, sodass jeder Kunde all das geboten bekommt, wofür Apple steht“. Für das Unternehmen sei es von untergeordneter Bedeutung, möglichst viele Produkte über die Ladengeschäfte zu verkaufen – im Mittelpunkt stehe stattdessen die Kundenbindung. Wer nur auf die Profitabilität eines Stores, eines Dienstes oder eines Produkts abziele, verliere auf dem heutigen Markt, so Ahrendts . Im Zentrum von Apples Ideen müsse stattdessen ein Gesamterlebnis für jeden einzelnen Kunden stehen, in dem auch menschliches Miteinander eine große Rolle spielt.Entsprechend sollen sich Apples Stores zu einem Ort entwickeln, in dem Kunden zusammenkommen und sich untereinander oder mit dem Ladenpersonal über ihre Bedürfnisse austauschen können. Apple veranstaltete in der Vergangenheit beispielsweise in einzelnen Stores bereits Konzerte oder ähnliche Events. Vor allem Leute, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind (Digital Natives), gehe es Ahrendts zufolge verstärkt um menschliche Kontakte und den gegenseitigen Austausch von Ideen sowie Erfahrungen.Auch der Aspekt der Bildung ist laut Ahrendts entscheidend dafür, Kunden ein besonderes Retail-Erlebnis zu bieten. Über Angebote wie „Today at Apple“, das etwa Programmierkurse vor Ort im Store beinhaltet, sollen Menschen neue Erfahrungen sammeln und ein positives Gefühl mit nach Hause nehmen.Schlussendlich sei die Vision des früheren Apple-Chefs Steve Jobs wichtiger denn je für die Retail-Strategie des Unternehmens: „Als Steve vor 18 Jahren den Startschuss für Apples Ladengeschäfte gab, sagte er den Store-Mitarbeitern: „Euer Job besteht nicht darin, Dinge zu verkaufen, sondern das Leben der Kunden zu bereichern.““ Jobs betonte seinerzeit vor allem den Bildungsaspekt, der für die Kundenbindung essenziell sei.