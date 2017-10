Ein Blick auf Apples neues Store-Konzept »Town Square« - Bildergalerie

Bilderserie von TechCrunch

Die Gestaltung der Apple Stores ist einem fortlaufenden Wandel unterworfen. Sie unterscheiden sich nicht nur nach ihrer Größe - sogenannte »Flagship«-Stores stellen die Speerspitze der Retail-Strategie dar -, sondern auch je nach Entstehungsdatum. Neu eröffnete Stores tragen das jeweils aktuelle Retail-Konzept. Der 497. Apple Store, der am Freitagabend in Chicago eröffnete, ist der erste des neuen »Town Square«-Konzepts.Dieses wurde von Angela Ahrendts zu Beginn der iPhone-Keynote im September vorgestellt. Dementsprechend prominent war auch die Eröffnungsfeier: Neben Ahrendts reisten auch CEO Tim Cook und Dienste-Chef Eddy Cue in die größte Stadt von Illinois. Das Geschäft selbst liegt direkt am Ufer des Chicago River. Es zeichnet sich riesige Glasfassaden mit Blick auf das Gewässer aus. Sehr hohe Stockwerke und viel Platz mit wenig Einrichtung runden den luftigen Eindruck ab. Die Begrünung des Innenraums durch kleine Bäume ist bereits von früheren Flagship-Stores wie dem in Brüssel bekannt.Ziel der Geschäfte, die laut Marketing-Sprech nur noch »Apple« statt »Apple Store« heißen sollen, ist eine Mischung aus Verkaufsraum, Bildungsstätte und Treffpunkt. Für den letzten Punkt ist die große Menge an Platz und Luftigkeit zuständig. Die hölzernen Präsentationstische für iPhone, iPad, Apple Watch und Macs sowie der riesige Monitor an einer Seitenwand sind für den Verkaufsaspekt zuständig. Durch virtuelle Fenster lässt sich beispielsweise auch die Funktionalität von HomeKit auf ein Smart-Home-Wohnzimmer demonstrieren. Regelmäßige Veranstaltungen wie »Today at Apple« oder Programmierkurse für Kinder runden den Zweck des Gebäudes in wohnlichen Neben- und Konferenzzimmern ab.Im Rahmen seines Besuchs in Chicago traf sich CEO Tim Cook übrigens auch mit dem Bürgermeister der Stadt, Rahm Emanuel, der einen eigenen iTunes-Podcast betreibt ( Chicago Stories ). Neben den üblichen warmen Worten für die Schönheit der Stadt und die Freundlichkeit seiner Bewohner berührte das Gespräch auch Themen wie Diversität und Bildung. Die gesamte Unterhaltung lässt sich hier nachhören.