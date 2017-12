Apples Aktionärstreffen im Februar - mit Vorregistrierung

Apple hat für den 13. Februar 2018 das jährliche Aktionärstreffen angekündigt, welches bereits in den vergangenen Wochen durch verschiedene Initiativen von Investoren seine Schatten voraus warf. So wurde ein Antrag zur Abstimmung eingereicht, um das Management zu verpflichten, auch in den obersten Etagen des Konzerns mehr Schwarze, Hispanics oder Asiatischstämmige einzustellen (MTN berichtete: ).Üblicherweise stellt sich Apple gegen die Initiativen der Investoren, um sich für das Management mehr Handlungsfreiheit zu erhalten. So ist es auch bei den Initiativen zur Diversitätsstrategie der Fall. Apple begründet die Ablehnung mit dem fehlenden Angebot auf dem Arbeitsmarkt - eine Ansicht, die von einigen Investoren nicht geteilt wird. Im vergangenen Jahr schlossen sich aber nur 5,1 Prozent der Initiative an.Am 13. Februar wird sich nun zeigen, ob sich die Mehrheitsverhältnisse der Investoren mittlerweile geändert haben. Erstmals wird das Treffen übrigens im Steve Jobs Theater des neuen Apple Park stattfinden. Aus diesem Grund rechnet Apple mit einem hohen Interesse am Treffen und hat eine Registrierung eingeführt. Mit der Vorregistrierung erhalten Investoren eine Nummer, mit der sie dann am 22. Januar 2018 um 17 Uhr (MEZ) sich einen Sitz im 1.000 lederbezogene Plätze umfassenden Theater reservieren können.