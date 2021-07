Apples AirTag-Anhänger in neuen Farben

Neue Farben

Sofort verfügbar

Nach Jahren in der Gerüchteküche stellte Apple im Februar 2021 endlich die smarten Etiketten "AirTag" vor. Dabei handelt es sich um kleine Ortungsgeräte, welche sich beispielsweise an der Geldbörse, am Schlüsselbund oder am Fahrrad befestigen lassen um dies bei Verlust zu lokalisieren. Selbst können die AirTags nicht über das Internet ihre Position mitteilen – doch andere iPhone-Nutzer melden die Koordinaten anonymisiert an den Besitzer.Zusammen mit den AirTags präsentierte Apple im Frühjahr auch das passende Zubehör: Darunter beispielsweise ein Anhänger aus Leder ( 45 Euro im Apple Store ) oder einen Schlüsselanhänger, ebenfalls aus Leder ( 39 Euro ).Bisher standen beide Accessoires in Baltischblau, Sattelbraun oder in Knallrot zum Kauf bereit. Apple hat nun zwei weitere Farben hinzugefügt – nämlich California Poppy und Waldgrün. Hier der AirTag-Anhänger aus Leder in den neuen Farben:Auch der Schlüsselanhänger aus Leder steht in den neuen Farben zum Kauf bereit:Die neuen Farben stehen allerdings nicht bei den Anhängern aus Polyurethan ( 35 Euro ) zur Verfügung.Die neuen Farben sind ab sofort verfügbar und Apple gibt an, dass diese Ende der Woche bei sofortiger Bestellung beim Kunden eintreffen. Im Vergleich zum Frühjahr hat sich die Liefersituation bei den AirTags auch deutlich geändert: Musste man nach der Vorstellung Wochen auf die Zustellung warten, werden diese nun innerhalb weniger Tage geliefert. Die AirTags selbst können Kunden auch in den Apple Retail Stores erwerben – nicht jedoch das Zubehör: Dies kann Interessierte nur im Apple Online Store bestellen.